حقيقة نشر علم إسرائيل بدل فلسطين بأحد الكتب الخارجية

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خرج أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مصر، بالحديث عن ما تردد بشأن الخرائط الموجودة بأحد الكتب المدرسية حيث جاء أنه قد أعلن عن عدم وجود أى أخطاء مثل ما تردد بخصوص الخرائط التى توجد بالكتاب المدرسي وتحديدًا الكتاب الخاص بمادة الدراسات اﻻجتماعية والذي يخص الصف الثانى الإعدادى والمقرر علي العام الدراسي الجديد.

من جهة أخري ورد أنه بشأن ما نشر فى الفترة الأخيرة علي بعض المواقع الإلكترونية والصحفية، وتحديدًا الجزء الخاص بنشر صورة تخص علم إسرائيل وتم طباعتها هذا العام فى النسخة الجديدة المقررة في أحد الكتب الخارجية والتي تخص مادة الدراسات اﻻجتماعية والتي تم تحديدًا طبعها فى الكتاب الخارجي علي الصف الثانى الإعدادى تم وصول هذا الخبر إلى الوزارة.

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كما أكد المتحدث باسم التعليم فى تصريحاته الأخيرة أنه بشأن هذا الكتاب الخارجي فى البداية أنه ليس تابع للوزارة ولكنه يتبع إحدى دور النشر الموجودة في مصر وفور وصول المعلومات الخاصة به تم إحالة الواقعة للتحقيق من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أضاف “أحمد خيري” فى تصريحاته أنه فى الوقت الحالي جاري إعداد تقرير مفصل بخصوص هذه الواقعة وذلك من قبل وزارة التربية والتعليم وتحديدًا من ناحية مكتب مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية من أجل أن يتم التأكد من صحة هذا الإدعاء ومعرفة حقيقة الأمر وما هو مصدر هذا الإدعاء بالإضافة إلى الكشف عن مدى منح دار النشر ترخيص رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم أو عدمه.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم فى بيانه أنه في حال وجود عدم حصول أي دار نشر تقوم بطبع الكتب الخارجية على صلاحية خاصة بعملية التداول من قبل الوزارة بشكل رسمي، فإنه علي الفور سوف يتم إبلاغ شرطة المصنفات من أجل أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتم حفظ الحقوق الفكرية ضد دار النشر.