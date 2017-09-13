أخبار الطقس اليوم الأربعاء.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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صرح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يتوقع أن يسود خلال اليوم الأربعاء الموافق 13/9/2017 أنه بالنسبة إلى أخر أخبار الطقس اليوم المتوقعة علي محافظات جمهورية مصر العربية أنه سوف يسود طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب السواحل الشمالية كما ورد أنه سوف يشهد الطقس ارتفاع فى درجات ويصبح حار على كافة محافظات الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة وتزداد درجات الحرارة إرتفاعًا ويصبح الطقس شديد الحرارة على أغلب مناطق جنوب البلاد وذلك في ساعات النهارا ثم تنكس الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلا.

جاء في بيان هيئة الأرصاد أنه سوف تقل الرؤية الصباحية في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على أغلب المناطق المتفرقة الموجودة في شمال البلاد، كما ورد أنه سوف تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على أغلب مناطق السواحل الشمالية بالإضافة إلى مناطق جنوب البلاد، وعن حركة الرياح حيث يتوقع أن سوف يكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها خلال اليوم على أغلب المناطق المتفرقة وذلك على مناطق خليج السويس بالإضافة إلى سواحل البحر الأحمر مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها هناك.

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وقد جاء أنه بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فإنه سوف تكون معتدلة، حيث جاء أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين، وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة، وأنه من المحتمل ارتفاع الموج فيه خلال ساعات اليوم ما بين مترين إلى مترين ونصف، وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

أعلن خبراء هيئة الأرصاد أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الأربعاء خلال اليوم على أغلب محافظات ومدن جمهورية مصر العربية:

القاهرة 25 37

بلطيم 23 31

مطروح 23 30

سيوة 20 39

بورسعيد 24 31

وسط الدلتا 24 37

الإسكندرية 22 31

السلوم 23 31

رفح 20 32

رأس سدر 25 37

نخل 18 37

الإسماعيلية 24 37

دمياط 24 31

العريش 21 33

السويس 24 38

أسيوط 25 42

سوهاج 26 43

نويبع 29 39

الطور 26 36

شرم الشيخ 31 42

بنى سويف 25 38

المنيا 25 41

الغردقة 28 40

الأقصر 27 46

أسوان 31 47

طابا 20 38

كاترين 22 36

مرسى علم 29 40

الفيوم 25 38

قنا 26 45

شلاتين 29 42

ابو رماد 28 41

أبوسمبل 29 46

الوادى الجديد 27 43

راس حدربة 29 39

حلايب 30 40.