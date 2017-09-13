وزارة الصحة: ارتفاع وفيات الحجاج المصريين إلى 90 حالة

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في آخر بيان رسمي لها، كشفت وزارة الصحة والسكان اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري، عن ارتفاع عدد وفيات حجاج بيت الله الحرام بالأراضي المقدسة إلى تسعون حالة حتى هذه اللحظة، عقب وفاة أربعة حالات جديدة، وقد قام نائب رئيس البعثة الطبية الإعلان عن أسماء هذه الوفيات، والتي جاءت على النحو التالي: الحالة الأولى هو المواطن حسنين جلال حسنين مرزوق والبالغ من العمر أربعون عاما، وهو من قاطني محافظة الغربية ويتبع الحج الفرادى، وقد وافته المنية بمستشفى النور التخصصي الموجودة في مدينة مكة المكرمة.

وبالنسبة للحالة الثانية، فهي لمواطن يدعى عبد الله نسيم محمد، والبالغ من العمر ثلاثة وستون عاما، وهو من قاطني محافظة قنا ويتبع حج وزارة السياحة، وقد وافته المنية صباح اليوم في مستشفى النور التخصصي بمكة، أما الحالة الثالثة فهي لمواطن يدعى إبراهيم بدر عمر ضنين والبالغ من العمر خمسة وسبعون عاما، وهو من قاطني محافظة الغربية ويتبع حجاج القرعة، وقد وافته المنية بالمستشفى ذاتها التي توفت فيها الحالة السابقة، أما الحالة الرابعة والأخيرة فهي مواطنة تدعى خضرة محمد جاد سعودي والبالغة من العمر ثمانية وستون عاما، وهى من قاطني محافظة القليوبية وتتبع حج وزارة السياحة، وقد وافتها المنية أثناء تواجدها في مستشفى الأنصار الكائنة بالمدينة المنورة بالسعودية.

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هذا وقد أكد نائب رئيس البعثة خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن كافة حالات الوفاة بين الحجاج المصريين جاءت نتيجة توقف بعضلة القلب والتنفس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن غرفة الطوارىء التابعة للبعثة والموجودة في مدينة مكة المكرمة كانت قد استقبلت بلاغا يفيد بوفاة هذه الحالات السالف ذكرها، لافتا إلى وجود تنسيق وتعاون مشترك بين البعثة وبين السلطات السعودية المختصة لاستكمال كافة ما يلزم من إجراءات خاصة باستخراج شهادات الوفاة للمتوفين قبل عودتهم إلى الأراضي المصرية مجددا، مؤكدا أيضا على وجود تسهيلات كبيرة تقدمها المملكة بهدف استخراج هذه الشهادات في أقرب وقت ممكن وعلى نحو سريع، يأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها السعودية لضيوف الرحمن.