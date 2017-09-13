الدلتا للسكر تعلن عن استلامها 60 ألف طن خام وطرح الكيلو بـ 9.5 جنيه للمواطنين

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أكد رئيس شركة بنجر الدلتا للسكر خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من سبتمبر، أن الشركة قد تسلمت من الحكومة المصرية ستون ألف طن من السكر الخام حتى هذه اللحظة، لافتا إلى أنه يجرى في الفترة الحالية عمليات تكريره تمهيدا لطرحه في الأسواق المختلفة بسعر تسعة جنيه ونصف للكيلو الواحد وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، معلنا عن امتلاك شركات القطاع العام مخزون سكر يكفي لسد احتياجات المواطنين حتى السنة الميلادية القادمة.

وأضاف، أن الشركة تستهدف القيام بتكرير ما يقرب من 175 ألف طن من السكر الخام وطرحه في مختلف الأسواق، هذا إلى جانب المخزون الذي تمتلكه الشركة من الإنتاج المحلى الخاص بها، وهذا ما يؤكد على توفير سلع السكر للمواطنين وعدم وجود أية شكاوى بنقصه أو عدم تواجده مثلما كان يحدث خلال الفترة الماضية.

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يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه أحد التقارير الرسمية التي قامت بإصدارها اللجنة العليا للسكر والتي يرأسها وزير التموين، عن أن المخزون الإستراتيجي لهذه السلعة يكفى احتياجات البلاد حتى السنة القادمة في شهر فبراير للعام الميلادي 2018، وأن شركات القطاع العام تمتلك هي الأخرى ما يكفي لسد احتياجات المواطنين، وتسعى هذه الشركات في الفترة الحالية لطرحه في الأسواق المختلفة لتوفير الاعتمادات المالية المتعلقة بالمستلزمات الخاصة بالإنتاج.

كما كشف التقرير أيضا، أن الحكومة المصرية تستقبل في الفترة الحالية السكر الخام والذي تم التعاقد عليه مع الدول الخارجية، ليتم طرحه بعد الانتهاء من عمليات التكرير الخاصة به في الأسواق بسعر موحد للمواطن المستهلك وهو تسعة جنيه ونصف للكيلو الواحد، وذلك بعد القرار الذي قام الوزير الدكتور على المصيلحي اتخاذه منذ فترة وجيزة والخاص بتخفيض تكلفة سعر طن السكر من عشرة آلاف جنيه مصري لتصبح 9.5 آلاف جنيه، هذا وتستمر الوزارة في اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة وعلى نحو سريع بهدف التغلب على كافة المشاكل التي يعاني منها المواطنين ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لهم بين الحين والآخر والتي تستهدف توفير حياة أفضل لهم ولا سيما محدودي الدخل.