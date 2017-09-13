“الصحة” تعلن عن تنفيذ 5 قوافل طبية مجانية اليوم وغدا

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أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية قوافل صحية علاجية ليتم تقديم الخدمات بطريقة مجانية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية من الثامن إلى الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017.

صرحت المدير العام للقوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان الدكتورة سيدة مشرف عن إدراج خمس قوافل علاجية على مدار الأربعة وعشرين ساعة الحالية مع استمرارها أعمال القافلة الطبية في يوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، في محافظة أسوان وبالتحديد في مناطق بشاير الخير، وفي منطقة حجازة قبلي التابعة لمركز قوص في محافظة قنا، بالإضافة إلى إدراج قافلة طبية لخدمة أهالي منطقة الطرانة في مركز السادات التابعة لمحافظة المنوفية، وإدراج قافلة أخرى في منطقة دير درنكة التابعة لمحافظة أسيوط.

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كما أوضحت الدكتورة سيدة مشرف أن هناك قافلة طبية سيتم إدراجها في منطقة ذات الكوم التابعة لمركز منشأة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة الجيزة، ليتم تقديم كافة الخدمات الطبية العلاجية بالإضافة إلى إجراءات التحاليل والأشعة بالمجان دون أي مقابل مادي.

وأوضحت الدكتورة سيدة مشرف أن القوافل الطبية العلاجية البالغ عددهم ستة قوافل علاجية سيتم تقديم جميع الخدمات الطبية على مدار اليوم بالإضافة إلى غدا في محافظات أخرى مثل محافظة الإسماعيلية وبالتحديد في منطقة أبو جربش التابعة لمركز أبو صوير، كما سيتم إدراج قافلة طبية في محافظة دمياط لخدمة منطقة الركابية الجديدة التابعة لمركز كفر البطيخ، كما سيتم إدراج قافلة أخرى في محافظة الوادي الجديدة وبالتحديد في الجزائر التابعة لمركز الخارجة.

كما صرحت الدكتورة سيدة مشرف عن إدراج حملة طبية لتقدم الخدمات الصحية العلاجية في منطقة التضامن التابعة لمركز سمسطا في محافظة بني سويف، بالإضافة إلى إدراج قافلة في محافظة الإسكندرية وبالتحديد في منطقة القلعة التابعة لمركز شرق المحافظة، وكذلك إدراج قافلة في محافظة مرسى مطروح في منطقة المتاني القبلية، والبحرية التابعة لمركز النجيلة.

وأشارت الدكتورة سيدة مشرف عن عزم وزارة الصحة والسكان عن إدراج قافلة طبية خلال يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري في محافظة شرف الشيخ وبالتحديد في منطقة القصبي الشرقي التابعة لمركز صان الحجر، بالإضافة إلى إدراج قافلتين طبيتين لخدمة محافظة جنوب سيناء وبالتحديد في منطقة وادي الشرفا ومنطقة وادي مجريح التابعة لمنطقة شرم الشيخ، والقافلة الثانية سيتم إدراجها لخدمة منطقة الحارة التابعة لمركز الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة.