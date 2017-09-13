أحدث التصريحات بشأن رسوم الإقامة فى مدن جامعة القاهرة

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قام الدكتور محمد عثمان الخشت، والذي يعمل فى منصب رئيس جامعة القاهرة، بالخروج بأحدث تصريحاته الصحفية مع قرب بدء العام الدراسي الجديد حيث جاء أنه قد أكد سيادته على أن جامعة القاهرة قد تمكنت من انهاء كل استعداداتها المتعلقة بشأن عملية التسكين ومستعدة حاليًا لاستقبال الطلاب الدارسين في جامعتها مع بدء العام الدراسي الجديد.

أكد رئيس جامعة القاهرة على يوم السبت المقبل سوف تبدأ الجامعة في فتح أبوابها أمام الطلاب الراغبين في السكن، كما أشار إلى أنه قد تقرر عدم رفع الرسوم الخاصة بالمدن الجامعية هذا العام.

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وقال عثمان الخشت فى تصريحاته أنه بالنسبة إلى الجامعة قد تقرر أن تتحمل هذا العام الزيادة الجديدة على الأسعار نيابة عن طلاب المدن الجامعية وسوف يتم ذلك بشكل مؤقت حتي تتمكن الجامعة من حصر أعداد الطلاب المتقدمين للسكن وغير القادرين وتعمل على كفالتهم.

يأتي هذا القرار من قبل جامعة القاهرة في إطار سعي الجامعة على الاستمرار فى أداء دورها الاجتماعي في رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية بشكل عام وأسر طلابها بشكل خاص وتماشيًا مع سياسة الدولة في هذه المرحلة والمؤكدة على دعم الطلاب غير القادرين من عدد من النواحي.

وأضاف السيد رئيس جامعة القاهرة في بيانه أنه قد تقرر من قبل الجامعة أن يتم تدشين مكتب مخصص داخل المدينة الجامعية فى الفترة الحالية، من أجل دراسة أحوال الطلاب غير القادرين حتى تتمكن الجامعة من مساعدتهم، وسوف يتم ذلك وفقًا لضوابط معينة سوف تضمن العدالة الاجتماعية بكافة صورها.

أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت فى حواره أنه سوف تتكفل الجامعة بالطلاب الذين سوف يثبت عدم قدرته على دفع المصروفات المقررة، وأنه سوف يتم العمل علي دراسة كل حالة على حدة وأنه سوف تقسم الحالات بناءً على ظروفها الاجتماعية ومتطلباتها.

كما أكد الخشت على أن جامعة القاهرة لن تخذل طلابها كما اعتادوا منها، وأنه حاليًا قد أصبحت المدن الجامعية مستعدة بشكل كامل وتفتح ذراعيها بكافة طاقتها من أجل استقبال جميع الطلاب وذلك بعد أن تم الإعلان عن إنتهاء كافة أعمال الصيانة المطلوبة وتوفير التجهيزات الخاصة بالطلاب من أجل راحتهم وتوفير كافة احتياجات الإعاشة للطلاب المغتربين.