وزارة التموين تكشف عن تفاصيل خطة “الباركود”

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قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقد اجتماعًا موسعًا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي يرأسها في الفترة الحالية السيد الدكتور علاء فهمى والذى يعمل فى هذه الفترة رئيس الشركة كما سيشارك في هذا الإجتماع مسؤولي المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركتي العامة والمصرية التابعة إلى تجارة الجملة من أجل أن يتم مناقشة كيفية الاستفادة من “الباركود” بشكل رسمي وفعلي على ارض الواقع وأن يحقق الهدف الذي يرنو إليه من قبل الوزارة.

ورد أن الباركود يأتي الهدف من وجوده هو حماية العلامات التجارية الخاصة بالمنتجات التي يتم طرحها بشكل دائم فى الأسواق من أجل أن يتم التعرف بشكل كامل على المنتجات الأصلية بالإضافة إلى رغبة الحكومة بوجه عام في حماية المستهلكين مما يتعرضون له من قبل البعض معتمدين على أساليب الغش والتقليد المختلفة والمتطورة في تزييف وتقليد الماركات التجارية وخاصة تلك المتعلقة بالمصانع المشهورة مما يترتب عليه زيادة كبيرة في نسبة الغش على المنتجات في الأسواق التجارية المختلفة بكافة صورها ومستوياتها.

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وقد قال السيد ماهر عبد اللطيف، والذي يعمل فى منصب رئيس قطاع التخطيط التابع إلى شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية ، والذي يعد بدوره أحد المشاركين في اجتماعات وزارة التموين والتجارة أنه بالنسبة إلى هذه الآلية الموجودة في السوق المصري والتي من المقرر أن يتم تطبيقها في الفترة القادمة وتحديدًا التي تقرر أن تبدأ بداية من مطلع أول شهر يناير لعام 2018 تجعل أولويتها هي مصلحة المواطن.

كما أكد على أنها تهدف فى المقام الأول إلى التأكد من صلاحية البيانات الموجودة من جميع الجوانب على المنتجات الغذائية بالإضافة إلى معرفة مصدرها الأصلى وهو ما يترتب عليه تمكن المستهلك فى مصر من معرفة كافة البيانات الخاصة بالمنتج بالإضافة إلى ثقته بأنه قد تم تصنيعه بمصنع الشركة المنتجة له.

بعد تنفيذ خطة الباركود يمكن للمواطنين عن طريق خدش الباركود الملصق على المنتج في اأي وقت حيث يظهر لهم بعد ذلك رقم خاص يقوم المواطن في حالة رغبته بإرساله من خلال رسالة قصيرة من أجل التأكد من مصدر المنتج حيث يتم الإرسال بشكل مباشر إلى منافذ البيع والتي بدورها تحتوي على جميع البيانات المقررة الخاصة بالمنتج وخلال فترة وجيزة يتم الرد عليه.