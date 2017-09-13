عاجل.. إحباط عملية إرهابية جديدة ومقتل عدد من القوات المسلحة والعناصر التكفيرية

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قام السيد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى والذي يعمل فى منصب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، بالإعلان عن أحدث التطورات فى عمليات القوات المسلحة وهجماتهم على معاقل الإرهاب بمحافظة سيناء حيث جاء أنه في إطار جهود قوات إنفاذ القانون التابعة إلى منطقة شمال سيناء، قد تمكنت اليوم الأربعاء من السيطرة على محاولة إرهابية جديدة كانت تستهدفها.

جاء فى تصريحات المتحدث العسكري أنه قد نجحت قوات إنفاذ القانون في تمام الساعة السادسة والنصف من الصباح الباكر من في إحباط عملية إرهابية جديدة أمام العناصر الإرهابية والتي كان مخطط لها ضد عناصر القوات المسلحة.

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ورد أنه كان هناك عدد من العناصر الإرهابية قد حاولت في ساعات الصباح الاولى استغلال حالة الرؤية الضعيفة لدي المجندين والتستر وجود شبورة مائية تمنعهم من الرؤية بشكل جيد بمحاولة تدمير ارتكاز أمني لهم حيث أكد المتحدث العسكري الرسمي في تصريحاته أنه قد قام أحد العناصر التكفيرية بإرتداء حزاما ناسفا ثم الاقتراب من نقطة الارتكازات الأمنية التابعة إلى القوات المسلحة من أجل تفجير نفسه فيها.

وأضاف المتحدث العسكري فى تصريحاته أنه نتيجة ليقظة عناصر الارتكاز الأمني الموجودة في محيط المنطقة قد تم الإسراع في التخلص من العنصر الإرهابي والذي كان يرتدي الحزام الناسف وتم قتله وعلى الفور عمل المجندين في المنطقة إلى البحث عن الباقين من العناصر الإرهابية وتم التعامل المباشر معهم وتبادل إطلاق النيران من قبل الطرفين.

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المتحدث العسكري يكشف عن أحدث عمليات الجيش في سيناء

أكد أركان حرب تامر الرفاعى فى تصريحاته أنه قد أسفر هذا الحادث عن مقتل عدد 5 أفراد بالإضافة إلى إصابة عدد أخر من الإرهابيين وأنه أثناء تبادل إطلاق النيران قد أسرع الباقون منهم بالفرار من محيط المكان، كما أضاف الرفاعي أنه حاليًا يتم مطاردته العناصر الهاربة من قبل القوات المسلحة من أجل استكمال القضاء عليهم بشكل نهائي.

من جهة أخرى قد أسفرت هذه العملية عن سقوط شهيدين من أبنائنا و جنودنا البواسل، وقد أكدت القوات المسلحة فى تصريحاتها على استمرارها فى تقديم تضحياتها من أجل دحر الإرهاب من البلاد وتنفيذ هدفها فى استعادة الأمن والاستقرار للمواطنين فى كل مكان.