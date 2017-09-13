عاجل.. اندلاع النيران فى مبنى وزارة الزراعة

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ورد منذ قليل أنه قد اندلعت النيران في مبنى وزارة الزراعة بشكل مفاجئ حيث جاء أن مبنى الوزارة الذي يوجد فى منطقة الدقي قد اشتعلت النيران فيه مساء اليوم الأربعاء.

على الفور من نشوب النيران من المبنى وظهور الدخان من محيط المكان هرع الموجودين في محيط الحادث بإبلاغ عناصر الشرطة، حيث ورد أنه قد تلقى قسم شرطة الدقي بلاغًا رسميًا بشأن اندلاع النيران وقد كان البلاغ مقدم من شرطة النجدة حيث أفاد البلاغ أنه قد اندلعت النيران أعلى مبنى وزارة الزراعة.

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أكد البلاغ أنه فور ظهور ألسنة اللهب ورؤية الدخان المتصاعد من المبنى تم ابلاغ الشرطة والتي بدورها قامت بإخطار الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة إلى محافظة الجيزة، والتي بدورها قامت بإلقاء أوامرها من أجل الدفع بسيارات الحماية المدنية لكي يتم السيطرة علي الحريق بشكل عاجل دون إحداث الكثير من التلفيات أو أن تشتعل النيران فى باقي المبنى.

بعد أن هرع رجال الحماية المدنية إلى محيط المكان اكتشفوا أن الحريق الذي نشب كان فى الصوب الخاصة بمبنى وزارة الزراعة وقد تم الدفع بعدد 3 سيارات من أجل السيطرة عليه وإخماد النيران ولكن حتى الآن لم يتم التصريح بحجم الخسائر المادية التي خلفها الحادث ولم يعلن المسؤولون عن وجود خسائر بشرية جرائه.