برلمانيون يرحبون بقرار “الأوقاف” حظر بناء المساجد والزوايا بدون ترخيص

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أصدر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قرار وزاري ينص على حظر بناء أي مسجد إلا عن طريق إصدار ترخيص رسمي من قبل الوزارة، ويشترط لإقامة المسجد أن يتضمن المسجد دور لتحفيظ القرآن، وحضانة للأطفال بالإضافة إلى تضمن المسجد على مستوصف صحي للعمل على تقديم خدمات اجتماعية حقيقة في المنطقة القائم فيها المسجد.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة قرار وزارة الأوقاف الذي قرر حظر إقامة الزوايا الصغيرة التي لا تكون خاضعة لإشراف الأوقاف ليتم ممارسة أنشطة غير مشروعة في بعض منها.

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وأعلن وكيل اللجنة الدينية في البرلمان المصري النائب عمر حمروش تأييده لما تم إعلانه من قبل وزارة الأوقاف المصرية، وأشار أن هذا القرار سيؤدي إلى القضاء على عشوائية بناء دور العبادة كما سيعمل على الاستفادة من إقامة المساجد بشكل أتم وأشمل.

وأشار عمر حمروش إلى أن الدولة المصرية تعاني في الوقت الراهن من عشوائية بناء دور العبادة وعدم الالتزام بأي ضابط أو معيار حيث تم بناء مساجد قريبة جداَّ من بعضها وهناك مناطق تعاني من عدم وجود مسجد بها بسبب زيادة التوسع العمراني في المناطق السكنية الجديدة وزيادة الكثافة السكنية بها.

أوضح عضو اللجنة الدينية النائب شكري الجندي أن معظم المساجد المقامة في جمهورية مصر العربية تبنى عن طريق الجهود الذاتية للمواطنين حيث يكون أغلبها زوايا صغيرة جداَّ في المساحة وتبنى بدون الحصول على ترخيص من وزارة الأوقاف كما أوضحت التقارير الصادرة في شأن الزوايا والمساجد القائمة في الدولة تصل إلى حوالي خمسة ألاف إلى عشرة ألاف مسجد وزاوية صغيرة.

وأعلن عضو لجنة الدفاع في مجلس النواب المصري النائب أحمد العوضي عن طلبه ليتم تشديد الرقابة من قبل قوات الأمن على جميع المساجد والزوايا التي تقام بدون الحصول على ترخيص نظرا لما يتم فيها من تجاوزات لا تنتمي إلى تعاليم الدين الإسلامي ولا أصول الخطابة.

أشار أحمد العوضي أن حظر بناء المساجد والزوايا بدون الحصول على ترخيص امر حتمي ليتم منع انتشار أي أفكار متطرفة أو متشددة، حيث أن الفكر الديني الخاطئ والتعاليم المغلوطة يشكلان أشد أنواع التطرف والإرهاب التي يجب القضاء عليه ومنعه.