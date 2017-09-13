“الداخلية” تصدر بيان عن مقتل المتهم الرئيسي في حادث البدرشين

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صرحت وزارة الداخلية المصرية في بيان صادر عنها ينص على الجهود التي بذلتها القوات الأمنية لإلقاء القبض على العناصر الإرهابية التي قامت بارتكاب الهجوم المسلح الذي وقع في يوم الرابع عشر من شهر يوليو الماضي لعام 2017، حيث استهدف أحد سيارات الشرطة التابعة للقوات الأمنية العاملة في مركز البدرشين التابع لمحافظة الجيزة، وأدى إلى استشهاد خمسة من رجال القوات الأمنية.

حيث توصلت الجهود الأمنية إلى مرتكبي هذا الحادث الإرهابي الغاشم حيث أفادت التحريات عن انتماء العناصر الإرهابية التي قامت بتنفيذ الجريمة إلى بؤر إرهابية تكفيرية في منطقتي فيصل في الهرم، ومدينة 6 أكتوبر من أجل التخفي عن أعين القوات الأمنية في هذين الوكرين حيث قامت القوات الأمنية في يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي لعام 2017 بمداهمة هذه الأوكار الإرهابية، مما أدى إلى مقتل أربعة من العناصر الإرهابية بالإضافة إلى قيام القوات الأمنية بضبط الأسلحة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة الإرهابية بالإضافة إلى ضبط كمية من المواد التي تستخدم في صنع المتفجرات يدوية الصنع.

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وقامت القوات الأمنية بتتبع إرهابي لاذا بالفرار ليتم عمل التحريات اللازمة عن المتهم الأخير في هذه الجريمة حيث أنه يعد المتهم الرئيسي للحادث ليتضح أنه “عز عيد محمد مليجي” وشهرته “عز الأسود” يقيم في أحد العقارات السكنية في محافظة الاسكندرية بمنطقة البيطاش بالدخيلة، حيث قام المتهم بالتخفي ليحول دون إلقاء القبض عليه كما تبين أنه يستخدم بطاقة رقم قومي لشخص أخر.

واستهدفت نيابة أمن الدولة العليا مكان المتهم الذي استشعر وجود القوات الأمنية وقام بإطلاق الأعيرة النارية على القوات الأمنية مما أدى إلى تعامل القوات الأمنية مع المتهم ليلقي مصرعه، وقامت القوات الأمنية بعد مصرع الإرهابي بضبط كمية كبيرة من الطلقات النارية بالإضافة إلى بندقية خرطوش.

والجدير بالذكر أنه في يوم الرابع عشر من شهر يوليو الماضي تعرضت إحدى سيارات الشرطة التابعة لمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة لهجوم إرهابي غاشم أدى إلى استشهاد فرد أمن وثلاثة مجندين بالإضافة إلى أمين شرطة، حيث قام ملثمون مسلحون بإطلاق رصاص على سيارة شرطة في البدرشين حيث كان الإرهابيون يستقلون دراجة بخارية.