“التموين” تعلن وجود أخطاء في بيانات 19 مليون مستفيد من الدعم

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أن هناك ثلاث شركات تدير منظومة صرف مخصصات الدعم التمويني، وكل شركة لديها النظام الإلكتروني الخاص لذلك لم تكن هناك آلية تعمل على حصر المستفيدين بشكل صحيح واكتشاف مواضع خلل المنظومة التموينية، نظرا لعدم وجود قاعدة واحدة لثلاث شركات المسؤولين عن منظومة الدعم السلعي.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي أنه من واجب وزارة التنمية الإدارية باعتبارها المسؤولة عن التنمية أن تقدم الدعم لمنظومة الدعم السلعي واكتشاف موضع الخلل بها حيث كان لابد أن يتم في نهاية كل شهر أن تقوم الثلاث شركات القائمة على تقديم منظومة التموين إلى وزارة التنمية الإدارية لتشرف على العملية بأكملها لبيان مدى الأخطاء التي تسير في المنظومة، ويتم محاسبة الشركات أيضا، فكان من الصعب على وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تبحث في سبعين مليون مستفيد أن تكشف أنها تعاني من خلل في المنظومة.

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وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بالإضافة إلى الجهات الرقابية ووزارة الاتصالات ليتم تجميع خمسة وخمسين مليون ونصف مستفيد من منظومة الدعم السلعي ليتم كأول مرحلة تنقية عدد المستفيدين من الدعم السلعي.

وأعلن علي المصيلحي عن ضبط حوالي 19 مليون مستفيد من الدعم يحتوي بياناتهم على أخطاء سواء خطأ في الرقم القومي، أو الرقم القومي غير موجود أو أن العنوان والبطاقة لا يتناسبان مع جهة صرف الدعم، ليتم إزالة حالة الوفاة من المستفيدين من الدعم السلعي.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي أن بعد عملية تنقية البطاقات التموينية والعمل على إدراج البيانات الصحيحة زاد عدد المستفيدين من منظومة الدعم السلعي ولم يقل على الإطلاق، حيث قامت الوزارة في الخامس عشر من شهر أبريل لعام 2017 بإعلان عن استقبال تحديث البيانات للمستفيدين من الدعم السلعي، ليتم التعاون بين الوزارة وبين هيئة البريد المصري ووزارة الإنتاج الحربي وجميع الجهات الرقابية.

وخص الدكتور علي المصيلحي هيئة البريد المصري بالشكر على تحملها عبء تحديث البطاقات في هذه الفترة، حيث تم التعاون مع هيئة البريد ليتم إرسال البيانات الصحيحة لمستفيدين بطاقات الدعم السلعي إلى مركز الإنتاج الحربي حيث تم وصول ما يقارب من حوالي 30 مليون مواطن مصري ليتم تعديل بياناتهم وتوصيلهم إلى الجهات الرقابية حيث أنها متصلة بقاعدة بيانات الرقم القومي.