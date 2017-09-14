وزارة التموين تنتهى اليوم من تلقى طلبات المرحلة الثانية لمشروع جمعيتي

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أكد وزير التموين خلال تصريحات صحفية أدلى بها، أن اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من سبتمبر، هو الموعد الأخير لاستقبال الطلبات الخاصة بمشروع جمعيتي في مرحلته الثانية، والذي يعد من المشاريع الهامة التي كانت قد أطلقته الوزارة في وقت مسبق، بهدف تغطية المناطق المحرومة والقرى الفقيرة التي تبعد عن المجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، وأشار إلى أنه سوف يتم الأخذ في الاعتبار الطلبات المتبقية التي كان قد تم استقبالها خلال المرحلة الأولى من المشروع.

وأضاف الوزير الدكتور على المصيلحى، أنه سوف يتم افتتاح مجموعة من الفروع الجديدة لهذا المشروع وذلك وفقا للتوزيع الجغرافي وبناء على احتياجات كل منطقة من المناطق التي يستهدفها المشروع، كما أنه سيكون وفقا للشروط التي وضعتها الوزارة والتي منها وجود مسافة محددة بين فروع المشروع والفروع الأخرى للسلاسل الغذائية والتي يجب ألا تقل عن 500 متر، وأن يتم افتتاح هذه الفروع في المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وهذا ما يعنى وجود شبكة منتظمة يتم على أساسها توزيع المنتجات الغذائية على المواطنين، ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم.

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تجدر الإشارة، إلى أن الوزارة قد قامت بافتتاح عددا كبيرا من المنافذ خلال المرحلة الأولى من المشروع والتي وصل العدد الخاص بها إلى 2716 منفذا وذلك بالنسبة لنظام القرض، أما بالنسبة لنظام التمويل الذاتي فقد بلغ عدد المنافذ المفتوحة وفقا لهذا النظام 1135 منفذا، وفيما يتعلق بالمنافذ التي من المقرر افتتاحها خلال المرحلة الثانية من المشروع وفقا للخريطة الجغرافية والمناطق الأكثر احتياجا، فإنها تتراوح ما بين 1200 إلى 1300 على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر، أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات الهامة لوزارة التموين والذي تم تنفيذه بمشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالدولة، بهدف خدمة المواطنين والعمل على توفير كافة ما يحتاجونه من السلع والمنتجات الأساسية، وهذا المشروع هو عبارة عن مجموعة من المنافذ المماثلة للمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة لشباب الخريجين والتي يتوافر من خلالها كافة السلع والمنتجات الغذائية بأنواعها المختلفة ومنتجات اللحوم والدواجن وذلك بأسعار مخفضة وتكلفة زهيدة تقل عن تلك المتواجدة في الأسواق الأخرى التي ترتفع فيها الأسعار على نحو كبير وبخاصة في الفترة الحالية.