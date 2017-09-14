أخبار الطقس اليوم الخميس 14/9/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

جاء في بيان خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الخميس طقس منخفض مقارنة بالأيام السابقة حيث توقعت الأرصاد أن تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود خلال اليوم طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب المناطق الشمالية ويستمر حتى يصل إلى مناطق شمال الصعيد ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على أغلب مناطق جنوب الصعيد وذلك في ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلاً.
ورد في تصريحات هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر حيث تشهدها عدد من المناطق المتفرقة وذلك من شمال البلاد كما جاء أن يحتمل أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة والأخرى المتوسطة على كافة السواحل الشمالية وعن حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف تكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها على أغلب مناطق جنوب البلاد وتصبح خلال اليوم مثيرة للرمال والأتربة وتحديدًا على على أقصى الجنوب، كما يتوقع طبقًا لما جاء في تصريحات الهيئة أنه سوف تنشط حركتها على كلاً من خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها هناك.
وعن حالة البحر المتوسط قد أكد بيان هيئة الأرصاد أنه يتوقع أن تكون معتدلة ثم ترتفع وتصبح حركة الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فقد ورد أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح المتوقعة جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.
وقد ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه بخصوص درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الخميس على كافة محافظات ومدن مصر كان بيانها كالتالي:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 34
بلطيم 22 29
مطروح 21 29
بورسعيد 27 30
رفح 24 30
السلوم 21 29
سيوة 24 35
الإسماعيلية 21 34
وسط الدلتا 24 34
الإسكندرية 23 30
دمياط 24 29
العريش 20 31
طابا 21 33
رأس سدر 24 33
الطور 27 31
شرم الشيخ 31 37
نخل 20 35
كاترين 22 31
السويس 21 34
نويبع 28 35
الغردقة 30 36
مرسى علم 29 37
الفيوم 24 35
بنى سويف 24
35المنيا 24 35
أسيوط 24 35
ابو رماد 28 41
راس حدربة 29 40
المنيا 24 35
قنا 27 40
الأقصر 27 42
أسيوط 24 35
سوهاج 27 37
أسوان 33 43
أبوسمبل 30 42
الوادى الجديد 30 40
أبوسمبل 30 42
الوادى الجديد 30 40
شلاتين 28 42
حلايب 30 39.
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