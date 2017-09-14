طريقة جديدة للحصول على بنزين لمدة عام مجانًا.. لأول مرة فى مصر

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بعد ارتفاع الأسعار والتي جاء على رأسها أسعار الوقود بدأ الجميع فى تقليل استخدام سياراته بسبب أسعار الوقود المرتفعة والتي أدي إلى حالة ركود كبيرة بالأسواق مما اضطر الشركات إلى التفكير فى كسر هذا الركود وإيقاف سيل الخسائر التي تخلف عنها.

ورد ولأول مرة في مصر أنه قد قامت إحدي الشركات والتي تعمل في مجال أسواق السيارات في مصر بالإعلان عن طريقة جديدة يمكن لعملائها من خلالها الحصول على كارت خاص يشمل استخدام البنزين بشكل مجاني ولمدة عام كامل دون أي مصاريف من قبل العميل حيث أكدت الشركة من خلال عرضها الترويجي التي أعلنت عنه من أجل تنشيط حركة المبيعات علي سيارتها على أنه فى حالة شراء العميل أحد منتجاتها تحديدًا سوف يتم منحهم سنة كاملة بنزين بشكل مجاني.

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يعد هذا العرض الترويجي مفاجأة خاصة من قبل الشركة لعملائها الكرام حيث جاء أن الشركة قد رغبت من خلاله فى ترويج سلعته بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المستهلكين فى ظل إرتفاع أسعار الوقود والمنتجات البترولية فى مصر بوجه عام لتقوم الشركة والتي يطلق عليها المجموعة البافارية والتي تعد وكيل العلامة التجارية الخاصة لسيارة “ميني” والتي تبع بشكل كبير في سوق السيارات المصري فى الفترة الحالية.

وقد جاء أن شركة المجموعة البافارية تقوم من أجل زيادة مبيعاتها و استهداف عملاء جدد فى الفترة القادمة لسيارات ميني هاتشباك والتي قد جاء أنها تشمل نوعية ذات الثلاث أبواب أو نوعية ذات خمسة أبواب أنه يستطيع حاليًا العملاء المستقبليين أو ملاك سيارات ميني الجدد من الحصول علي هذا العرض الترويجي والتمتع بملء خزانات السيارات من البنزين بشكل مجانى وايضًا لمدة عام كامل.

وجدير بالذكر أنه يصل سعر سيارة ميني كوبر والتي تعد ذات الثلاث أبواب إلى حوالي 465 ألف جنيه وذلك بالنسبة إلى سعرها في السوق المصري بينما من جهة أخرى قد جاء أنه قد يصل سعر النسخة الثانية من كوبر التي تحمل الثلاثة أبواب إلى حوالي 640 ألف جنيه، وعن سيارتها التي تحمل الخمسة أبواب يصل سعرها فى مصر إلى حوالي 575 ألف جنيه.