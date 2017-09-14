محافظ القاهرة يعلن عن تخصيص مدفن جديد “وادي الراحة”

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قام محافظ القاهرة المهندس “عاطف عبد الحميد” بالإعلان عن القرار الأخير الخاص ببدء إجراءات الحجز في مَدفن وادي الراحلة، حيث فُتح باب الحجز لجميع المواطنين وتصل مساحة المدفن 20 متر، وأضاف خلال التصريحات أن موقع المدفن في جنوب القاهرة الجديدة على طريق القطامية -العين السخنة.

وأضاف خلال الإعلان أنه لحجز المدفن الذي تم الإعلان عنه لابد أن يكون المتقدم للحجز لم يسبق له أن حجز من قبل، هذا بجانب ضرورة كون المتقدم من سكان مدينة القاهرة.

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وخلال التصريحات التي قام بها “محسن صلاح الدين” وهو السكرتير العام للمحافظ، أن المدفن يتم تَخصيصة للمتقدمين مقابل مبلغ 50 ألف جنيه، حيث يقوم المتقدم بدفع مقدم بقيمة 20 ألف جنيه بينما يتم تقسيط باقي المبلغ علي أقساط يتم تحديدها.

ويتم تقسيم المبلغ الباقي وهو 30 ألف جنيه بحيث يقوم المتقدم بدفع 15 ألف جنيه عند استلام الأرض بينما يتم دفع باقي المبلغ وقيمته 1 ألف جنيه بعد مرور 3 أشهر من تاريخ سداد المقدم.

ويمكن التقدم لحجز المدافن التي تم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمحافظة وهو www.cairo.gov.eg، ويجب أن يقوم المتقدم بارفاق صورة لكافة الأوراق اللازمة للتقديم.

وكانت الأوراق التي تم تحديدها لإتمام عملية التقديم هي ” صورة البطاقة الشخصية للمتقدم وصورة البطاقات الشخصية أو شِهادات الميلاد للقصر لكل من يعوله، كما يجب أن يقوم المتقدم بدفع مبلغ تخصيص في مكتب البريد بقيمة 250 جنيه وإرفاق صورة من إيصال الدفع مع هذه الأوراق.

ومن المقرر أن تحدد أولوية التخصيص بأسبقية التقديم للحَجز بشرط أن تتوافر جميع الشروط التي تم الإعلان عنها في الإشعار في المتقدم، وأضاف الإعلان أن القطع المميزة بين المدافن المعروضة ستقوم المحافظة بزيادة قيمتها بنسبة 20% عن أسعار القطع الأخرى.

وأعلنت أيضا أن التسليم سيكون بعد عام من دفع مبلغ الحجز الذي تم الإعلان عنه، وسيتم تحديد هذا من خلال الجدول الزمني الذي سيتم تحديده بعد الحجز، كما وسيتم دفع القيمة الإضافية بعد استلام المدفن كما أشار المحافظ في الإعلان، جاء هذا وفقا للإعلان الذي قام به محافظ القاهرة ومساعد المحافظ بالنسبة للمدافن التي وفرتها المحافظة.