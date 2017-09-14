عاجل.. إحباط هجوم إرهابي جديد فى سيناء ومقتل عدد من التكفيريين

Advertisements

ورد منذ قليل أن العناصر الإرهابية قد أقبلت على تنفيذ هجوم إرهابي جديد على أفراد القوات المسلحة الموجودين في محافظة سيناء حيث أكد العقيد تامر الرفاعي، والذي يشغل منصب المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أنه قد تمكنت قوات إنفاذ القانون التابعة إلى منطقة شمال سيناء فى إطار سعيها الدؤوب إلى المحافظة علي استقرار البلاد والقضاء على الإرهابيين من إحباط محاولة جديدة شنها بعض العناصر الإرهابية عليهم.

أكد المتحدث العسكري فى بيانه الذي قد أعلن عنه مؤخرًا أنه بالنسبة إلى عملية اليوم قد تمكنت القوات الأمنية من القضاء على عدد 3 تكفيريين شديدي الخطورة ينتمون إلى الجماعات التكفيرية الموجودين حاليًا في سيناء.

Advertisements

وقال العقيد تامر الرفاعي في بيانه الرسمي الذي عقده عبر صفحته الرسمية الموجودة علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه قد تمكن أبنائنا من قوات إنفاذ القانون التابعين إلى صفوف الجيش الثانى الميدانى من خلال عملياتها المستمرة من القضاء على عناصر جديدة تتبع العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وقد تم هذا قبل أن يتمكنوا من استهدافهم أثناء تواجدهم فى أحد الارتكازات الأمنية التابعة إلى منطقة شمال سيناء كما جاء أنه قد عثر عند تفتيشها على أحزمة ناسفة بالإضافة إلى عدد من الأسلحة والذخائر كما كان بحوزتهم عدد من أجهزة الاتصال بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة وقد تم التحفظ علي هذه الأشياء من قبل قوات الأمن.

من جهة أخرى قد أعلن المتحدث العسكري فى تصريحاته إن قوات إنفاذ القانون الموجودة في سيناء التابعة إلى الجيش الثاني الميداني مازالت حاليًا تواصل باقي هجماتها فى إطار استكمال عملياتها ضد العناصر الإرهابية والبحث عن عناصر مختبئة في محيط المكان من أجل القضاء على باقى البؤر الإرهابية الموجودة بالبلاد بالإضافة إلى اقتلاع جذور الإرهاب التابعة إلى شمال سيناء.