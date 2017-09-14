المستثمرون يطلبون من الدكتورة سحر نصر أن تتدخل في قرار مصلحة الجمارك

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قامت وزارة الاستثمار المصرية بتلقي عدد كبير من الشكاوى الذي قام بتقديمها مجموعة من المستثمرين، وجاءت هذه الشكاوي بعد أن صدر قرار مصلحة الجمارك المصرية الخاص بميكنة كافة شهادات الصادر الخاصة بالسوق المحلي وأيضا شهادات الصادر الخاصة بجميع مصانع الموجود في كل المناطق الاستثمارية الحرة في جمهورية مصر العربية.

وقد قاموا المستثمرون بتقديم طلباتهم لوزارة الاستثمار المصرية وتم تقديمها مباشرة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر وزيرة، وقد كانت تلك الطلبات من أجل حث الوزيرة بأن تقوم بالتدخل في الأمر بطريقة سريعة، وذلك من اجل ان يتم انقاذ مصانع المناطق الحرة الاستثمارية الموجودة في داخل الأراضي المصرية، وقد أكدوا أن هذا القرار الصادر من مصلحة الجمارك المصرية من شأنه أن يهدد تلك المصانع الموجودة في المناطق الاستثمارية الحرة ويسبب لها الإغلاق، وذلك بسبب الفشل في استخدام نظام الميكنة الجديد وتطبيقها في الواقع، وقد جاء ذلك وفقا لمصادر عليا موثوق منها في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.

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والجدير بالذكر أن المستثمرين كانوا قد قاموا بالإعراب عن استيائهم من القائمين بتطبيق نظام الميكنة التي قامت بفرض مصلحة الجمارك المصرية، وذلك لعدم وجود أي خبرة لهم بالنظام ولم يتم تدريبهم على الاطلاق من اجل ان يقوموا بتطبيق النظام، حيث انهم فشلوا في انجاز إدخال البيانات عن طريق نظام الميكنة مما تسبب في أزمة للمستثمرين في المناطق الحرة، وبذلك يمكن أن يحدث توقف لاستمرار معاملات الصادر للسوق المحلي، وهذا أمر مرفوض حيث انه ينعكس الأمر بطريقة سلبية على الاقتصاد القومي لجمهورية مصر العربية، غير أنه سوف يتسبب في تكبد خسائر كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين وهذا الأمر من شأنه ضرب الصناعة المصرية في مقتل.

ومن ناحية أخرى فإن المصادر التي كانت مطلعة على الأمر قد أضافت قائلة أن المستثمرين قد أشادوا بطريقة كبيرة بدور الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وذلك بسبب أبقاها على المناطق الحرة الاستثمارية بسبب وضعها في قانون الاستثمار الحديث، بالرغم من المحاولات المتكررة لوزارة المالية بإلغاء هذه المناطق.