بدوي دسوقي: الحكومة المصرية في تقدم اقتصادي بالرغم من العوائق

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صرح النائب في البرلمان المصري السيد محمد بدوي دسوقي، خلال أحد جلسات البرلمان المصري، إن الأداء التي تقوم به الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية يعتبر أداء جيد جدا، وقد أضاف مكملا بأن الحكومة استطاعت ان تقوم بإنجاز الكثير من المشروعات المحلية والقومية في وقت قصير نسبيا، غير أن الفترة التي تولى فيها شريف إسماعيل مسؤولية رئاسة الوزراء وتولت حكومته المسؤولية ، تعد واحدة من أصعب من أصعب الفترات السياسية والاقتصادية التي تمر على مصر.

والجدير بالذكر أن النائب محمد بدوي دسوقي قد أوضح خلال حديثه أن مصر قد بدأت تنفيذ الخطط الاقتصادية التي من شأنها أن تقوم بعمليات الإصلاح الاقتصادي وذلك بعد ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم في الاقتصاد المالي للدولة، ولم يكن أمام الحكومة المصرية حل اخر غير أن تقوم بتطبيق منظومة حماية اجتماعية وأن تحاول أن تحمي حماية الدخل وبذلك تمضي مصر قدما في عمليات الإصلاح الاقتصادي.

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وقد اشار ايضا النائب محمد بدوي دسوقي خلال كلمته إلى وجود تحسن جزئي ملحوظ بخصوص أكثر من مجال اقتصادي مثل مجالات الاستثمار و انخفاض نسبة البطالة وكذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية التي تم استثمارها داخل الأراضي المصرية ، وقد أضاف قائلا أنه بالرغم من عدم ظهور النتائج الفعلية لهذه التطورات الاقتصادية إلا أنه من المتوقع أن تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي وملحوظ خلال الفترة القادمة.

وقد اضاف ايضا ان الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل قد نجحت في تخطي الكثير من العوائق والملفات الشائكة التى تعرض لها الاقتصاد المصري خلال عامي 2016 و2015، لكنه صرح أيضا أن هناك بعض الملفات المهمة التي لم تتخذها الحكومة المصرية حتى الآن مثل ملف ضبط الاسعار حيث ان الاسعار في السوق المصري في حالة ارتفاع مستمر، وايضا لازلت هناك عوائق أمام سعر الصرف حيث مازالت أزمة الجنيه المصري أمام الدولار مستمرة، غير أن الحكومة المصرية لم تتغلب بعد على العوائق التي تحيط بملف السياحة.

وقد أضاف أيضا خلال حديثه أن زيادة معدلات التضخم في الاقتصاد المصري و ما يحدث للموازنة من عجز هي أصعب العوائق التي تواجه الحكومة المصرية الان.