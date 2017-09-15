وزارة الإسكان تطرح أراضى جديدة للمصريين بالخارج

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قام مجلس الوزراء المصري بالتصديق على الطلب الذي تم تقديمه من قبل وزارة الإسكان، من اجل ان يتم استكمال تسجيل التحويلات الخاصة بالمشروع وذلك منذ يوم 2 من شهر يونيو لعام 2017 حتى الآن، وجاء ذلك الأمر مع مع طرح مرحلة جديدة وتكميلية بالمدن التي تم انتهاء قطع الأراضي المستخدمة بها، وذلك من أجل أن يستوعب المشروع أكبر قدر من التحولات.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري قد وافق على منح من قاموا بالحجز خلال مراحل المشروع بأكمله نسبة خصم تصل إلى 7.5% من المبلغ المتبقي مناجل إتمام سداد الثمن وذلك الخصم سوف يسري على كلا من الأراضي والوحدات السكنية، لكنه لن يتم تطبيق الخصم على القسط الأخير المستحق السداد.

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ويذكر أن وزارة الإسكان قامت بفتح باب الحجز أمام المواطنين المصريين وذلك في كلا من أراضي مشروع “بيت الوطن”، والوحدات السكنية التابعة لمشروع”مدينتي” وأيضا الوحدات السكنية الخاصة بمدينة “الرحاب” وأيضا “دار مصر”، وقد فتح الباب أيضا أمام المصريين المقيمين في الخارج، وبدأ هذا المشروع خلال شهر مايو الماضي، وتضمن المشروع طرح حوالي 3738 قطعة أرض خاصة بمشروع “بيت الوطن”، بينما تجاوز عدد الذين قدموا لحجز الأراضي ما يزيد عن ٥ آلاف مواطن، وقد تم تقدير المبلغ الذي ققام المواطنين بحجز الاراضي به بحوالي ٢٥٠ مليون دولار.

ومن جهة أخرى فقد شملت الأراضي المطروحة للحجز 9 مدن جديدة تدخل الآن ضمن المشروع وهم: مدينة القاهرة الجديدة، والتي يوجد بها حوالي 2191 قطعة ارض موجودين بالحي الثالث الحي الرابع الحي الخامس، وايضا بعض الأراضي بمنطقة بيت الوطن، وهناك ايضا حوالي 323 قطع أرض تابعة لمدينة 6 اكتوبر وخاصة في منطقة التوسعات الشمالية، وايضا هناك أراضي في مدينة دمياط الجديدة ويقدر عدد الأراضي هناك بحوالي 128 قطعة أرض مطلة على ساحل البحر المتوسط تابعين لمنطقة بيت الوطن.

بالإضافة إلى حوالي 359 قطعة ارض تقع على امتداد منطقة بيت الوطن في شمال الطريق الساحلي، وأيضا مدينة بدر والتي تحتوي على 230 قطعة بمنطقة بيت الوطن التي تقع في الحي المتميز، ومدينة أسيوط الجديدة توفر 195 قطعة أرض بالإسكان المتميز الذي يخص التوسعات الجنوبية الشرقية.