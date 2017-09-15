“مؤتمر كلية الجراحين الأمريكية” يطلق فعالياته لمدة يومين بالقاهرة

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انطلقت فعاليات المؤتمر السادس السنوي لكلية الجراحين الأمريكية بجمهورية مصر العربية في القسم المصري التابع لكلية الجراحين الأمريكية حيث تقرر عقد المؤتمر لمدة يومين في أحد فنادق القاهرة.

بدأ فعاليات اليوم الأول من المؤتمر بإلقاء كلمة افتتاحية من أهم الأطباء الذين شاركوا في فعاليات المؤتمر، بالإضافة إلى أعضاء الكلية الأمريكية للجراحين في مصر ومنهم أحد رواد الجراحة والتدريس في مجال الطب في مصر الدكتور سمير أبو زيد، والأستاذ الجراح الدكتور شريف عمر، بالإضافة إلى رئيس قسم جراحات الشرق الأوسط وأفريقيا بالزمالة الأمريكية علاء إسماعيل، ورئيس كلية الجراحين الدولية عادل فؤاد رمزي، وعميد كلية الطب في جامعة عين شمس محمود المتيني، والدكتور محمد الشناوي، وسكرتير القسم المصري بكلية الجراحين الأمريكية محيي البنا، ورئيس قسم الجراحة في جامعة الزقازيق خالد صفوت، ونائب مدير مجمع القوات المسلحة الطبي بالمعادي أسامة جلال فهمي.

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يناقش المؤتمر كل ما هو جديد في مجال جراحة الأورام، وجراحة القولون والشرج بالإضافة إلى جراحة المستقيم، بالإضافة إلى مناقشته لكل ما هو جديد في جراحات الثدي وخصوصا جراحات الفتق وسرطان الثدي، كما سيتم سيناقش المؤتمر الطبي كافة سبل الأمان للعمليات الجراحية في أمراض السمنة.

كما سيقوم المؤتمر الطبي بإدراج فكرة تأسيس جمعية مصرية مخصصة في جراحات الفتق على أن تقوم بالتعاون مع الجمعية الأمريكية والجمعية الأمريكية.

وقام المؤتمر الطبي بتكريم العلامة المتميز في مجال الجراحة في جمهورية مصر العربية والذي تتلمذ على يديه العديد من الأطباء المشهورين في المجال الطبي الآن الدكتور سمير أبو زيد.

وأبدى الدكتور سمير أبو زيد عن سعادته البالغة بهذا التكريم حيث قال: “عندما تجد طلابك يكنون لك كل احترام ويقدرون انجازاتك المهنية والعلمية، ويتذكرونها تشعر بسعادة عارمة وأن الزمن لن ينسى جهود العلمية”.

وقام رئيس قسم جراحات أفريقيا والشرق الأوسط بالزمالة الأمريكية علاء إسماعيل فيلم تسجيلي يتضمن توثيق البراعة المصرية القديمة في مجال الجراحة بالرغم من ضعف الإمكانيات في ذلك الوقت، واعتمد الفيلم التسجيلي على توثيق الخبرة المصرية القديمة في مجال الجراحة التي وردت على الآثار والبرديات التي ترصد الحالات الطبية الحرجة التي قاموا بعلاجها والمواد التي استخدامها في إجراءات العمليات في ذلك الوقت.