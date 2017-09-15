تعرف على خطوات خدمة فوري لشحن العداد الكهربائي مسبق الدفع

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تم إدراج العداد الكهربائي مسبق الدفع الذي يستخدم من خلال شحن الكارت الإلكتروني في العديد من الوحدات السكنية في جمهورية مصر العربية حيث كانت في البداية يتم شحن العداد الفوري من خلال كارت شحن إلكتروني تكون خاصة بكل عداد كهربائي يتم شحنها عن طريق ذهاب المواطن بالكارت الدفع إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء التابع لها ليتم شحنه بالفئة المالية التي يرغب فيها.

وتعاقدت مؤخراً شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ليتم إدراج خدمة الدفع الفوري ليتم شحن كارت الشحن الإلكتروني الخاص بالعداد الكهربائي بطريقة تسهل على المشترك الحصول على الخدمة من أقرب محل متوفر فيه ماكينة الشحن الفوري.

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وهناك إجراءات لابد من اتبعها مع كارت الشحن الإلكتروني ليتم شحن العداد الكهربائي بطريقة صحيحة وهي كالتالي: أولا أفرغ كارت الشحن الإلكتروني ليتم دخوله في العداد الكهربائي قبل التوجه به ليتم الشحن في أحد منافذ الدفع الفوري التي تحتوي على ماكينات الشحن الفوري.

ثم يتوجه صاحب الكارت إلى أقرب منفذ يحتوي على ماكينة الشحن الفوري ليتم شحن كارت الشحن الإلكتروني الخاص بالعداد الكهربائي بالمبلغ المناسب له واستخدامه، وبعدها يتم اختيار خدمات المرافق العامة ثم يتم شحن الكارت واختيار اسم الشركة التابع لها العداد الكهربائي ليتم إدخال الكارت إلى ماكينة الشحن الفوري ليتم في هذه الخطوة الاستعلام على جميع بيانات كارت الشحن الإلكتروني والتعرف على أقل قيمة شحن والتعرف أيضا على المديونيات، ليتم اختيار قيمة الشحن الأقل أو الأكثر على حسب الاستهلاك ليتم تأكيد عملية الدفع ليتم بعدها استلام كارت الشحن الإلكتروني، ويتم معها حصول العميل على إيصال دفع يحتوي على بيانات العملية كاملة والقيمة المالية التي تم شحن الكارت بها.

أما في حالة وجود أي مشاكل في عملية إعادة شحن الكارت يتم الاتصال على الرقم المختصر 16421 ليتم التوصل إلى الخطأ وتوجيه التعليمات الصحيحة ليتم عملية الشحن بطريقة صحيحة.

قامت العديد من الشركات العامة في مجال توزيع الكهرباء على إدراج خدمة الدفع الفوري لإعادة شحن كارت الشحن الإلكتروني الخاص بالعداد الكهربائي ومنها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وجار إدراج هذه الخدمة في باقي شركات توزيع الكهرباء في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.