بالفيديو.. أبرز المعلومات عن أول مترو سطحي تنفذه هيئة الأنفاق بالإسكندرية

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في إطار المشروعات الحيوية الهامة التي تقوم الهيئة القومية للأنفاق بتنفيذها بين الحين والآخر، تستعد الهيئة خلال الفترة القادمة لتنفيذ أول مترو سطحي في محافظة الإسكندرية والذي من المقرر تنفيذه على خط سكة حديد أبو قير، مع العمل على تحديثها والقيام بتجديد وتطوير البنية الأساسية له وكهربة إشارته، ويصل الطول الخاص بهذا المترو الجديد نحو اثنان وعشرون كم، أما العدد الخاص بالمحطات فيصل إلى ثمانية عشر محطة وكلها ما بين سطحية وعلوية، كما تقوم الهيئة في الفترة الحالية أيضا بدراسة تنفيذ كوبري علوي بمسافة تصل إلى 6.3 كيلو متر، وتم عمل حصر التكلفة المبدئية والتي تقدر بحوالي 1.5 مليار دولارا أمريكيا بصورة مبدئية.

هذا وقد كانت أحد الشركات الصينية قد قامت بتقديم عرضا لتنفيذ هذا المشروع الجديد وتمويله، بحيث يكون على شكل قرص ميسر، وهذه الشركة تدعى ” دونج فانج”، أحد الشركات الرائدة في هذا المجال، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من دراسة تنفيذ المشروع وبداية التعاقد على العمل به تقريبا مع نهاية العام الميلادي القادم 2018، على أن تكون السرعة الخاصة بالقطارات المحدد تصميمها وفقا لهذا المشروع 120 كم/س، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المترو الجديد ليكون مشابها لمترو القاهرة.

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وقد جاءت فكرة تنفيذ هذا المشروع الهام، للتقليل من الزحام الشديد الموجود في محافظة الإسكندرية التي تعد واحدة من أهم محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يهدف المشروع الجديد إلى الحد من الزحام بصورة كبيرة والعمل على سرعة نقل مواطني المحافظة المزدحمة التي تتكدس بها نسبة كبيرة من السكان، فضلا عن القادمين إليها، حيث يقصدها قطاع كبير من الأشخاص ولا سيما في فصل الصيف والمعروف بارتفاع درجات الحرارة، نظرا لأنها تمتلك افضل الشواطىء للمصايف، ولذا تشهد ازدحاما شديدا.

وفى وقت سابق، كانت قد عرضت إحدى الشركات اليابانية لإنشاء هذا المشروع الجديد، حيث كان قد أعلن رئيس الإدارة للتخطيط على تطوير خط أبو قير وتحديث كهربته ليكون مماثلا لخط مترو الأنفاق الأول الموجود في محافظة القاهرة، وأنه يعمل على مده إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية.