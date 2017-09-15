أخبار الطقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

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ورد في البيان الرسمي الصادر عن خبراء هيئة الأرصاد الجوية والخاص بأخر أخبار الطقس اليوم الجمعة إنه يتوقع أن يسود خلال اليوم طقس مائل للحرارة وذلك في الجهة الشمالية من البلاد ويستمر حتى تصل إلى شمال الصعيد ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس حار على أغلب مناطق جنوب الصعيد وذلك في ساعات النهار ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس لطيف ليلا.

جاء في بيان الأرصاد أنه يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على أغلب المناطق المتفرقة الموجودة من شمال البلاد كما يتوقع أن تظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية بالإضافة إلى محافظات جنوب البلاد، وقد أعلن الأرصاد أن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط خلال اليوم على خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطراب.

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وعن آخر أخبار الطقس ورد أنه النسبة إلى حالة البحر المتوسط فهو يتوقع أن تكون معتدلة ثم ترتفع وتصبح حركة الموج فيه خلال اليوم من متر ونصف المتر إلى مترين أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة وتتغير وتصبح مضطربة وعن حركة الموج ورد أنها سوف ترتفع كما توقعت الأرصاد من مترين إلى مترين ونصف المتر وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية على كلا من البحرين بحيث تكون شمالية غربية.

وقد جاء من خلال بيان هيئة الأرصاد أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الجمعة على كافة محافظات مصر فقد كانت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

بلطيم 23 30

مطرح 23 29

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 23

العريش 21 32

سيوة 22 32

السلوم 20 29

دمياط 24 30

بروسعيد 25 30

رفح 22 31

نويبع 26 32

السويس 21 34

رأس سدر 22 32

طابا 20 33

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 35

أبو رماد 26 35

الإسماعيلية 21 33

نخل 19 32

راس حدربة 27 35

مرسى علم 28 35

المنيا 22 34

أسيوط 22 34

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 34

الأقصر 26 39

أسوان 28 40

سوهاج 24 35

كارتين 17 30

الطور 24 30

قنا 26 38

أبو سمبل 28 39

الوادي الجديد 28 37

شلاتين 26 36

حلايب 27 34.