إصابة أسرة كاملة بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما فاسدا بسوهاج

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استقبل مستشفى جرجا العام الموجود بمحافظة سوهاج اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر، ستة حالات من أسرة واحدة بينهم طفلين بعد إصابتهم بحالة إعياء شديدة وقيء مستمر إثر تناولهم طعاما فاسدا، كان مدير أمن المحافظة قد استقبل بلاغا يفيد بإصابة أسرة كاملة مكونة من ستة أفراد بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة، وعلى الفور تم إصدار تكليفات من مدير الأمن بالتحرك سريعا للتعرف على التفاصيل الخاصة بهذه الواقعة وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية في ذلك أم لا.

وقد أظهرت التحريات التي قام بها رجال المباحث والتي تمت تحت إشراف مدير إدارة المباحث الجنائية بالمحافظة، بوصول محمد السمان عوض والذي يبلغ من العمر اثنان وسبعون عاما ويعمل عاملا، وعوض السمان محمد والذي يبلغ من العمر من العمر اثنان وثلاثون عاما، وأسماء جلال السيد والبالغة من العمر ثمانية وأربعون عاما وهي ربة منزل، وسمر محمد السمان والتي تبلغ من العمر ثمانية وعشرون عاما وهي ربة منزل، وريم هانى هلال والتي تبلغ من العمر ثمانية سنوات، وريهام هانى هلال والتي تبلغ من العمر عشرة سنوات، وجميعهم ينتمون لأسرة واحدة ويقيمون في أحد مراكز محافظة سوهاج، إلى المستشفى العام بالمحافظة مصابين بحالة من الإعياء الشديد والقيء والغثيان المستمر إثر تناول وجبة طعام فاسدة.

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وبسؤال نجل الأول والذي يدعى السمان محمد السمان والذي يبلغ من العمر اثنان وأربعون عاما، وحاصل على دبلوم، قرر حدوث إصابة المذكورين أعلاه عقب قيامهم بتناول طعام فاسد، ونفى الشبهة الجنائية، وقد تم إخطار الإدارة الصحية لاتخاذ كافة ما يلزم وعمل الإسعافات الأولية لهم ومتابعة حالتهم لحين تماثلهم الشفاء، كما قام إدارة البحث الجنائي بإصدار تكليفات بالتحري حول الواقعة للكشف عن الملابسات حولها، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة حتى تقوم باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية.

على الجانب الآخر، كانت قد قامت شرطة التموين مساء أمس الخميس الموافق 14 سبتمبر، بإلقاء القبض على مالك أحد المصانع الغير مرخصة لإنتاج العصائر في المحافظة، حيث كان المتهم يقوم بتعبئة العصائر من خامات ومصادر مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها في الأسواق المختلفة لممارسة الغش والاحتيال على المستهلكين وتحقيق أموال بطريقة غير مشروعة، وقد تم إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه في هذه الواقعة المنسوبة إليه.