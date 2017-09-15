تعرف على خريطة معرض “أهلا مدارس” على مستوى المحافظات المقدم من وزارة التموين

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تزامنا مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018 ، وفي إطار الخطوات التي تقوم بها وزارة التموين لرفع العبء عن المواطنين وسط ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، أعلن وزير التموين عن إطلاق معرض “أهلا مدارس”، والذي من المقرر افتتاحه ابتداء من يوم الاثنين القادم الموافق الثامن عشر من سبتمبر وحتى اليوم الثاني والعشرون من الشهر ذاته، وذلك بهدف توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، كما سيتم طرح وتوفير الكثير من المنتجات والسلع الغذائية والتي منها منتجات الجبن والبسكويت، فضلا عن توفير الملابس الجاهزة، وغيرها من المنتجات الأخرى المختلفة

وتأتى هذه الخطوة بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وقد أشار الوزير خلال تصريحات أدلى بها إلى أن بنك مصر سوف يشارك في هذا المعرض المقرر افتتاحه خلال أيام قليلة، وذلك من خلال توفير أنظمة السداد وتقسيط لقطاع الحسابات المشارك في جميع المعارض، وفيما يتعلق بالمحافظات التي من المقرر أن يتوافر بها معارض “أهلا مدارس”، ويتوافر في عشرة محافظات والتي يمكن ذكرها على هذا النحو التالي:

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محافظة القاهرة

محافظة الجيزة

محافظة دمياط

محافظة أسيوط

محافظة الدقهلية

محافظة المنيا

محافظة الفيوم

محافظة شمال سيناء

محافظة الشرقية

محافظة الغربية

على الجانب الآخر، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري، أن هذا المعرض من المقرر أن يتم إقامته بهيئة المعارض، هذا بالإضافة إلى ثلاثة عشر معرضا في محافظات جمهورية مصر العربية، مشيرا في الوقت ذاته إلى مشاركة مجموعة من الشركات الخاصة بالملابس والسلع الأساسية، فضلا عن شركات الحاسب الآلي، وغيرها من الجهات الأخرى المشاركة، في خطوة استباقية تستهدف تخفيف الأعباء على كاهل أولياء الأمور ولا سيما محدودي الدخل.

الجدير بالذكر، أن وزير التموين كان قد قرر مد فترة الأوكازيون الصيفي لتنهى مع نهاية الشهر الحالي، بعدما كان من المفترض نهايتها في يوم 15 من الشهر.