القومي للبحوث والتنمية الصناعية يتعاونوا من أجل تطوير الصناعة

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قام رئيس المركز القومي المصري للبحوث الدكتور أشرف شعلان باستقبال وفد قادم من هيئة التنمية الصناعية المصرية ، وقد جاء هذا الوفد برئاسة السيد مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية الخاص بالشؤون الفنية المهندس حسين الجارحي.

والجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار التعاون بين كلا من المركز القومي للبحوث والهيئة المصرية للتنمية، حيث أنه لم يكن التعاون الأول بينهم بل استمر بينهم تعاون مستمر من أجل زيادة التنمية في مصر، وقد جاء هذا الاجتماع من اجل ان يقوموا بمناقشة الطرق الممكنة من أجل إقامة صناعة محلية في مصر حيث أن أهداف التعاون ما بين الهيئة والمركز هو ان يكون هناك صناعة وطنية مصرية، و قد تم مناقشة الأمر حيث اتفقوا في الاجتماع أنهم يجب عليهم أن يستفيدوا من المشروعات القابلة للتنفيذ في الصناعة في مصر.

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ويذكر أن الوفد القادم من هيئة التنمية الصناعية قد قام خلال اللقاء الذي قام بإجرائه مع المركز القومي للبحوث بزيارة للمعرض الدائم المخرجات البحثية الموجود في داخل المركز القومي للبحوث، وقد استمع الوفد في أثناء زيارته للمعرض إلى شرح مفصل عن هذه المخرجات، وبعد الانتهاء من زيارة المعرض أعرب الوفد أعرب الوفد القادم من هيئة التنمية الصناعية عن سعادته بما شاهده في المعرض من نماذج ومخرجات بحثية، وأيضا عن سعادته بما يوجد هناك في المركز القومي للبحوث من إمكانيات مشروعات جاهزة للتطبيق بشكل سريع.

ومن ناحية أخرى فقد اتفق كلا من الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث ومعه المهندس حسين الجارحي مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية للشؤن الفنية والذي يرأس الوفد القادم من الهيئة، بعد الانتهاء من اللقاء و الاجتماع والزيارة على الأهمية الكبير والمنافع التي يمكن أن تتحقق عندما يتم التواصل بين رجال الصناعة الذين يعملون تحت قيادة هيئة التنمية الصناعية وبين علماء المركز، وأيضا اتفقوا أنه أمر ضروري أن يتم تسخير الإمكانيات الموجودة في المركز القومي للبحوث وذلك من أجل خدمة رجال الصناعة وأيضا اتفق كلا منهما على التنسيق الدائم بين الهيئة والمركز.