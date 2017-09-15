مدير أمن القاهرة يفاجئ خدمات تأمين الحسين وميادين القاهرة

Advertisements

فاجئ مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة اللواء”خالد عبدالعال” ظهر اليوم الخدمات الأمنية بالعديد من ميادين العاصمة للتأكد علي سير العملية الأمنية والخطط الأمنية التي تم اعتمادها لتوفير أقصى درجات التأمين حيث تفقد اللواء خالد عبد العال الخدمات الأمنية في ميدان الحسين والمناطق المحيطة به.

هذا وقد أشرف مدير الأمن علي الإجراءات الأمنية الخاصة بالأماكن التي يتردد عليها المصريين والسائحين والمناطق الأثرية ومنطقة خان الخليلي، وفحص المترددين علي مسجد الحسين وقد أكد مساعد وزير الداخلية علي ضرورة توسيع دائرة الاشتباه بما يحقق السيطرة، وقد كلف خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر للمناطق الحيوية في القاهرة، وقد تفقد اللواء خالد عبد العال الانتشار الأمني في الميادين بالعاصمة تحديدا في منطقة وسط البلد وميدان التحرير وميدان الشهيد وكورنيش النيل وميدان الشهيد هشام بركات، والعديد من المناطق في مدينة نصر ومصر الجديدة وقد تابع خطوط السير للأجهزة الأمنية بالإضافة إلى قوات الانتشار السريع التي تطوف شوارع العاصمة والميادين.

Advertisements

وأكد مساعد وزير الداخلية، على ضرورة توسيع دائرة الاشتباه بما يحقق السيطرة، وكلف خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لتلك المنطقة، وتفقد عبدالعال، الانتشار الأمني بعدد آخر من ميادين العاصمة بمناطق وسط البلد وميدان التحرير وكورنيش النيل وميدان الشهيد هشام بركات ومناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وتابع خطوط سير الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي تجوب كافة أرجاء العاصمة وكافة الشوارع والميادين، محيط الكنائس.

هذا وقد كلف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة اللواء خالد عبد العزيز، مدير الأمن الخاص بخدمات البحث الجنائي بضبط كل شخص يخل بالأمن العام والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة الحديثة الخاصة الموجودة بجميع الكنائس التي تشهد الاحتفالات، وقد حرص مدير الأمن علي مناقشة أفراد الأمن المعينين من المديرية للوقوف علي مدى استعدادهم وإلهام بمهام عملهم وكيفية التصرف في الأمور الخاصة التي تحدث في كافة المواقف التي يتعرضون لها لكي يتم تحقيق أقصى درجات التأمين، وشدد مساعد وزير الداخلية علي قوات الإدارة العامة لمباحث القاهرة لضبط الخارجين علي القانون وأن هذا سوف يخل بالأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وأكد تشديده علي القيادات الأمنية بالتواجد الميداني الفعال في العاصمة