مركز المعلومات يعلن عن إنطلاق تطبيق لمعرفة أقرب محطة مترو

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في ظل سعي الحكومة إلى التقدم والرقي واستخدام التكنولوجيا وتيسير الأمور على المواطنين أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء في أحدث تصريحاته الخاصة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وجود عدد من الخدمات الجديدة التي تقرر طرحها للمواطنين في الفترة الحالية وخاصة مع دخول المدارس وارتفاع نسبة الإقبال على محطات المترو.

قام مركز معلومات مجلس الوزراء بالإعلان عن أحدث التطبيقات والتي من شأنها إرشاد المواطنين إلى أقرب مترو أنفاق بكل سهولة ويسر حيث يعد التطبيق مفيد بشكل كبير إلى المواطنين عند تواجدهم في المناطق الغير معروفة بالنسبة لهم وقد صمم هذا التطبيق خصيصًا من أجل المواطنين الراغبين فى معرفة أقرب مترو أنفاق وتحديد موقعه الحالى بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى الهامة والمفيدة من قبل لتطبيق إلى المواطنين فى كل مكان.

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جاء أن هذا التطبيق له العديد من المزايا والإيجابيات والتي تقدم خدمات أخرى عن دخول العميل عليه مما يعده تطبيق إيجابى للمحمول ويسهل تحميله على الأجهزة الشخصية من أجل الاحتفاظ به لوقت الحاجة.

ومن جهة أخرى قد جاء أن المركز قد قام بالتصريح فى وقت سابق خلال اليوم عن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الجمعة كما وردت عن خبراء الأرصاد الجوية كما اعتادت، حيث يقوم مركز المعلومات بشكل دائم بنشر درجات الحرارة المتوقعة وأنه من المقرر ايضًا أن يقوم هذا التطبيق بإخبار المواطنين عن حالة الطقس المتوقعة بشكل يومى من أجل أن تكون ميزة جديدة على تطبيق إيجابى للمحمول فى إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات بشكل دائم إلى جميع المواطنين بشكل عام.

وقد أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، فى تصريحاته عن طريقة تحميل هذا التطبيق من أجل الحصول علي ‏‏خدمات “أقرب مترو أنفاق” للمواطنين من موقعهم الحالي حيث يمكنهم الدخول على الرابط التالي: goo.gl/qxCrfV أو زيارة هذا الرابط ايضًا goo.gl/0r9MWK .