تعرف على رسوم المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد

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ورد أن الدكتور خالد عبد الغفار، والذي يشغل منصب وزير التعليم العالي، قد قام بالإعلان عن الرسوم اللازمة للمدن الجامعية والتي تخص العام الدراسي القادم حيث أوضح سيادته في تصريحاته الإعلامية إجمالي قيمة رسوم الطالب الموجودة في المدن الجامعية.

قام الدكتور عبد الغفار، في أخر تصريحاته الإعلامية والتي قد تم نشرها من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الشهير شريف عامر، على شاشة برنامج “يحدث في مصر”، والتي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “MBC مصر” بالإعلان عن قيمة الرسوم الجديدة التي حددتها الجامعة للطلاب والتي بلغت قيمتها فى العام الحالي 350 جنيهًا.

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كما أكد السيد الوزير على أن الوزارة فى هذه الفترة قد انتهت بشكل كامل من دراسة هذا الأمر وقامت بتحديد قيمة الرسوم في ظل ارتفاع الأسعار وعلى الرغم من زيادتها إلا أنها تعد أقل بكثير من قيمة السكن الخارجي في كافة المناطق وأكثر أمنًا على الطلاب وأشار سيادته على أن الوزارة مستعدة حاليًا لبدء العام الجامعي الجديد وسوف تستقبل طلبات الطلاب للسكن الجامعي بداية مني يوم السبت القادم.

وقد شدد السيد وزير التعليم العالي في تصريحاته على أن جامعة القاهرة بوجه عام قد بلغت ميزانية إنفاقها خلال العام الواحد على وجبة العشاء فقط داخل المدن الجامعية التابعة لها إلى حوالي 60 مليون جنيه، بينما أضاف السيد الوزير فى خلال تصريحاته أنه قد تقرر هذا العام أن يتم تحديد مبلغ رسوم سكن الطلاب الجامعيين نظير كلاً من السكن والمعيشة وأنه بالنسبة إلى الطلاب الغير قادرين من المقرر أن يتم دعمهم ودراسة حالتهم.

جاء فى تصريحات وزير التعليم العالي الإعلامية أنه قال: “350 جنيهًا الحد الأقصى لما يدفعه الطالب”، وعن المقابل قال: “نظير الإعاشة في المدن الجامعية”، وقد ختم حديثه قائلاً” : “والغير قادر يتم دعمه من صندوق التكافل”، وقد جاء فى سياق سابق أنه يحق للجامعات أن تقوم بتخفيض هذه التكلفة على السكن على حسب ما تراه مناسب من مصلحة الطلاب وأن هذا المبلغ هو الحد الأقصى المسموح به.