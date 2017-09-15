تعرف على خطوات حجز تذاكر القطارات فى مصر إلكترونيا

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امتلأت ساحات محطات القطار دومًا بالعديد من العملاء الراغبين في حجز التذاكر من أجل أن يتمكنوا من الحصول على دورهم فى صفوف الحجز لكي يحصلوا على تذكرة الإياب أو المغادرة من قبل شباك التذاكر مما يؤثر على الكثيرين بشكل سلبي في بعض الأحيان ويتسبب في ضياع أوقاتهم.

تسعي الحكومة في الفترة الحالية إلى التفكير في إيجاد الحلول البديلة من أجل مصلحة المواطنين توفيرًا نفقاتهم وأوقاتهم ومن أجل التخلص ايضًا من طوابير الزحام التي استمرت لسنوات وما زاد إلا طولاً وكثافة مع زيادة أعداد المواطنين وفى هذا الصدد أعلنت هيئة النقل أنه قد تم السماح حاليًا للمواطنين أن يقومو بحجز تذاكرهم من على الإنترنت بشكل سهل وميسر.

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جاء قرار الحكومة مريحًا بشكل كبير للمسافرين وخاصة الذين يحتاجون إلى السفر بشكل دائم واستخدام القطارات في أوقات قريبة وموفرًا عليهم بشكل كبير الكثير من الوقت في محطات السكك الحديدية، حيث وفرت لهم هيئة سكك حديد مصر هذا الوقت منذ أن بدأت في تفعيل النظام الجديد الخاص بحجز مقاعدهم في للقطارات مكيفة الهواء ودفع الرسوم من على الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان وتحديدًا التذاكر التي تحمل الدرجة الأولى والدرجة الثانية فقط، وعن طريقة حجز تذاكر القطارات:

ورد أنه يمكن للعملاء الدخول إلى موقع سكك حديد مصر وذلك من خلال الدخول على موقع الإنترنت الرسمي. يقوم العميل بتسجيل اسم مستخدم جديد وذلك عن طريق إدخال بيانات المستخدم والتي تشمل كلاً من اسم المستخدم، الهاتف، البريد الالكترونى. يقوم العميل بالدخول إلى النظام المقرر وذلك عن طريق إضافةكلاً من اسم المستخدم وكلمة المرور. يقوم العميل بإختيار كلاً من محطة القيام ومحطة الوصول بالإضافة إلى اختيار تاريخ السفر الذي يرغب به. يقوم المستخدم فى حالة وجود مقاعد متاحة ظاهرة أمامه باختيار رقم القطار الذي يرغب به واختيار عدد المقاعد بالإضافة إلى الدرجة. يقوم العميل بإدخال بيانات الدفع الخاصة به فى شاشة الدفع الخاصة بالبنك. ورد أن النظام الموجود يقوم بعرض البيانات الخاصة بالحجز، كما يمكن للعملاء طباعة البيانات أو ارسالها إلى البريد الإلكتروني الخاص به.

يقوم العميل بالتوجه فى بعرض بياناته إلى على المختص فى موعد الرحلة الخاصة به والتي تشمل رقم العربة ورقم المقعد وباقي البيانات الموجودة.