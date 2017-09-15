وزارة الصحة: ارتفاع وفيات الحجاج المصريين بالأراضي السعودية إلى 101 حالة

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أعلنت وزارة الصحة خلال بيان رسمي لها اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري، عن ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 101 حالة حتى هذه اللحظة، عقب وفاة تسعة حالات جديدة، من جانبه أكد نائب رئيس البعثة الطبية للحج، أن ثمانية من الحجاج كانوا قد وافتهم المنية في مدينة العقبة الموجودة بالأردن وهم في طريق عودتهم إلى أرض الوطن عن طريق الحج البري، وجميعهم توفوا نتيجة توقف بعضلة القلب والتنفس، نتيجة للإجهاد الكبير ومشقة السفر ولا سيما أن معظمهم من كبار السن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جميع حالات الوفاة يتبعون حج وزارة السياحة، وبالنسبة للحالة التاسعة فقد وافتها المنية بمستشفى الملك عبد العزيز والكائنة بمكة المكرمة.

وفيما يتعلق بأسماء وفيات الحجاج، فقد صرح نائب رئيس البعثة أن أسمائهم جاءت على النحو التالي: الحالة الأولى وهي المواطنة ناهد حسين أحمد زهران والتي تبلغ من العمر سبعة وستون عاما وهى من قاطني محافظة القليوبية، أما الحالة الثانية فهي المواطنة أم هاشم أحمد محمد والتي تبلغ من العمر خمسة وستون عاما وهى من قاطني محافظة بنى سويف، أما الحالة الثالثة فهي المواطنة فاطمة عمر محمد والتي تبلغ من العمر اثنان وستون عاما، وهى من قاطني محافظة الجيزة، والحالة الرابعة للمواطنة سنية عبد العال أحمد والتي تبلغ من العمر تسعة وستون عاما، وهى من قاطني محافظة أسيوط، أما الحالة الخامسة فهي المواطنة ليلى عبد الغنى والتي تبلغ من العمر تسعة وأربعون عاما وهى من قاطني محافظة الدقهلية.

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وبالنسبة للحالة السادسة فهو المواطن رمضان عبد السلام والذي يبلغ من العمر اثنان وستون عاما وهو من قاطني محافظة الإسكندرية، أما الحالة السابعة فهو المواطن محمد الدمرداش والبالغ من العمر خمسة وسبعون عاما ومن قاطني محافظة دمياط، أما الحالة الثامنة فهى المواطنة زينب محمد عبد العزيز والبالغة من العمر واحد وخمسون عاما وهى من قاطنى محافظة الدقهلية، أما الحالة التاسعة والأخيرة فهي المواطنة هدى حسين جادو المراسي وهى من قاطني محافظة الغربية وتتبع حج القرعة، ويتم حاليا استئناف كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادات الوفاة.