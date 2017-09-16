أخبار الطقس اليوم السبت.. درجة الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

Advertisements

ورد فى أحدث تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية خلال اليوم السبت أنه من المتوقع خلال اليوم أن يسود طقس مائل للحرارة فى أغلب المناطق الشمالية من البلاد وذلك على كافة محافظات الوجه البحري كما يتوقع أن تستمر خلال اليوم حتى تصل إلى أغلب المناطق في محافظات شمال الصعيد حيث يتوقع الأرصاد أن تشهد بعض المناطق من البلاد ارتفاع ملحوظًا فى درجات الحرارة ويصبح الطقس حار على كافة مناطق جنوب الصعيد فى ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيفًا ليلا .

كما جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تقل خلال اليوم نسبة الرؤية الصباحية بسبب وجود الشبورة المائية فى ساعات الصباح الباكر على كافة المناطق المتفرقة الموجودة من شمال البلاد كما يتوقع أن تظهر خلال اليوم السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية وعن حركة الرياح يتوقع أن يسود على أغلبها أن تكون شمالية غربية معتدلة.

Advertisements

وقد جاء فى بيان هيئة الأرصاد أنه بالنسبة إلي حالة البحرين سواء كانت تخص البحر المتوسط أو البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة على أغلب المناطق كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج خلال اليوم السبت على كلا البحرين فى خلال ساعات النهار على أن تكون من متر ونصف المتر إلى مترين وعن حركة الرياح فإنه يتوقع أن سطحية وذلك على كلا البحرين سواء شمالية أو غربية.

ورد في البيان الصادر عن الأرصاد الجوية فيما يخص أخبار الطقس اليوم أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على أغلب محافظات مصر الصغرى العظمى ومدنها فكان بيانها كالتالي:

القاهرة 24 32

بلطيم 23 30

وسط الدلتا 23 32

الاسكندرية 24 30

مطرح 22 28

بورسعيد 25 31

السلوم 20 29

سيوة 22 32

رفح 22 31

نويبع 26 32

السويس 22 33

الطور 25 30

طابا 21 30

كارتين 18 31

الاسماعيلية 22 33

رأس سدر24 29

نخل 19 30

مرسى علم 27 32

الفيوم 23 33

الاقصر 24 38

ابو رماد 26 35

المنيا 22 34

الغردقة 26 36

دمياط 24 30

اسيوط 22 34

شرم الشيخ 27 36

العريش 23 32

اسوان 25 38

سوهاج 24 36

قنا 24 37

ابو سمبل 26 37

بنى سويف 23 33

راس حدربة 27 34

الوادى الجديد 24 36

شلاتين 26 36

حلايب 27 34.