أخبار الطقس اليوم السبت.. درجة الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

ورد فى أحدث تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية خلال اليوم السبت أنه من المتوقع خلال اليوم أن يسود طقس مائل للحرارة فى أغلب المناطق الشمالية من البلاد وذلك على كافة محافظات الوجه البحري كما يتوقع أن تستمر خلال اليوم حتى تصل إلى أغلب المناطق في محافظات شمال الصعيد حيث يتوقع الأرصاد أن تشهد بعض المناطق من البلاد ارتفاع ملحوظًا فى درجات الحرارة ويصبح الطقس حار على كافة مناطق جنوب الصعيد فى ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيفًا ليلا .
كما جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تقل خلال اليوم نسبة الرؤية الصباحية بسبب وجود الشبورة المائية فى ساعات الصباح الباكر على كافة المناطق المتفرقة الموجودة من شمال البلاد كما يتوقع أن تظهر خلال اليوم السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية وعن حركة الرياح يتوقع أن يسود على أغلبها أن تكون شمالية غربية معتدلة.
وقد جاء فى بيان هيئة الأرصاد أنه بالنسبة إلي حالة البحرين سواء كانت تخص البحر المتوسط أو البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة على أغلب المناطق كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج خلال اليوم السبت على كلا البحرين فى خلال ساعات النهار على أن تكون من متر ونصف المتر إلى مترين وعن حركة الرياح فإنه يتوقع أن سطحية وذلك على كلا البحرين سواء شمالية أو غربية.
ورد في البيان الصادر عن الأرصاد الجوية فيما يخص أخبار الطقس اليوم أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على أغلب محافظات مصر الصغرى العظمى ومدنها فكان بيانها كالتالي:
القاهرة 24 32
بلطيم 23 30
وسط الدلتا 23 32
الاسكندرية 24 30
مطرح 22 28
بورسعيد 25 31
السلوم 20 29
سيوة 22 32
رفح 22 31
نويبع 26 32
السويس 22 33
الطور 25 30
طابا 21 30
كارتين 18 31
الاسماعيلية 22 33
رأس سدر24 29
نخل 19 30
مرسى علم 27 32
الفيوم 23 33
الاقصر 24 38
ابو رماد 26 35
المنيا 22 34
الغردقة 26 36
دمياط 24 30
اسيوط 22 34
شرم الشيخ 27 36
العريش 23 32
اسوان 25 38
سوهاج 24 36
قنا 24 37
ابو سمبل 26 37
بنى سويف 23 33
راس حدربة 27 34
الوادى الجديد 24 36
شلاتين 26 36
حلايب 27 34.
التعليقات