وزير النقل يؤكد افتتاح طريق شبرا / بنها في نهاية سبتمبر الحالي

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قام وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات بالتأكيد على أن الطريق الجديد الذي يربط بين شبرا وبنها و الذي تم التخطيط له ضمن المشروع القومى المصري الخاص بالطرق ومن المتوقع ان يبلغ طوله حوالي 49 كيلو متر سيكون جاهزًا لكي يتم افتتاحه قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي.

والجدير بالذكر أن وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات كان قد أضاف في أحد تصريحاته الرسمية أنه خلال الوقت الحالي يتم العمل على الأعمال النهائية في الطريق، حيث أن هذه الأعمال تشمل تخطيط الطريق و ان يتم تركيب العلامات المرورية بالطرق من أجل مساعدة السائقين على التزام القانون المروي، وايضا وضع العلامات الإرشادية واللافتات التي توضح المسافة والمناطق التي يمر عليها الطريق، وذلك من أجل السلامة العامة والوقاية من الحوادث على الطرق السريعة.

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ويذكر أن الطريق الذي يتحدث عنه الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري، ويربط بين كلا من شبرا وبنها، وجاري الان الانتهاء الكامل من تنفيذ، يعد أول طريق زراعي حر في جمهورية مصر العربية حيث أن طريق شبرا / بنها الجديد لا يوجد به أي تقاطعات مرورية، والجدير بالذكر أن ستكون من سبع حارات مرورية وكل حارة مرورية فيها لها اتجاه مختلف، وبذلك يشمل الطريق كل الاتجاهات، وقد تم تقدير الرحلة عليه بمتوسط 25 دقيقة.

ومن ناحية أخرى فقد أعلن مدير إدارة المرور بمحافظة الدقهلية اللواء محمد درويش بأن طريق شبرا / بنها الحر سيظل مغلقا حتى الانتهاء منه، وذلك بناء على قرار من رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء عادل ترك.

وتم التأكيد من قبل اللواء محمد درويش أن هذا القرار بغلق الطريق قد تم اتخاذه من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، وذلك لأنه لايزال حتى الان موجود عدد من معدات الإنشاء على الطريق، تستخدم في الانتهاء من الاعمال النهائية التي يحتاجها الطريق قبل الافتتاح، والجدير بالذكر أنه في بداية شهر سبتمبر قد تم فتح الطريق أمام المواطنين من أجل التجريب لكن أخذ القرار بغلقه بعدها بحوالي عشرة أيام وحتى الانتهاء تماما من كل الأعمال التي يحتاجها الطريق.