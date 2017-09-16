وزارة الإسكان تعلن عن بيع 25 محلا تجاريا بالسادات بنظام المزاد العلني

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قامت وزارة الإسكان بالإعلان اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري، عن استعدادها لطرح مزادا علنيا لبيع خمسة وعشرون محلا تجاريا في مدينة السادات، حيث تستعد الوزارة لعقد جلسة المزاد المخصصة لبيع هذه المحال في يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر أكتوبر القادم للعام الميلادي الحالي 2017، ومن المقرر أن يتم سداد نسبة قدرها عشرة بالمائة من القيمة الراسي بها هذا المزاد العلني، فضلا عن نسبة 1% تأتي مصاريف إدارية.

وفيما يتعلق بالنسبة المتبقية وقدرها 90%، فمن المقرر أن يتم سدادها بطريقتين وهما، الطريقة الأولى والتي تعتمد على سداد باقي القيمة بشكل كامل خلال فترة لا تتعدى الثلاث شهور بدون فوائد، أما الطريقة الثانية فتعتمد على سداد باقي القيمة المخصصة للشراء على أقساط ربع سنوية تأتي بنسب متساوية لمدة ثلاثة سنوات، وذلك بناء على سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي، ومن المقرر أن يخضع هذا المزاد العلني المقرر إقامته خلال أسبوعين على الأكثر، لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998، واللائحة التنفيذية الخاصة به وما يتضمنه من تعديلات،

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على الجانب الآخر، كانت وزارة الإسكان قد فتحت باب حجز الوحدات السكنية لمشروع سكن مصر يوم الأحد الماضي الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري، والذي من المقرر أن يستمر حتى اليوم الخامس من شهر أكتوبر القادم، هذا وقد كشف وزير الإسكان خلال تصريحات قام بالإدلاء بها، عن زيادة أعداد المواطنين ممن تقدموا لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث أشار إلى أن العدد الخاص بهم وصل إلى 3427 مواطن خلال يومين فقط، لافتا إلى أن عدد كراسات الشروط الخاصة بحجز هذه الوحدات والتي قام المواطنون بسحبها وصل حتى هذه اللحظة إلى نحو خمسة وسبعون ألف و 248 كراسة شروط.

وقد كشفت إحدى المصادر المطلعة بالوزارة، عن وصول عدد المواطنين الذين قاموا بتسديد المقدمات الخاصة بحجز الوحدات السكنية في المشروع إلى ستة آلاف و700 مواطن خلال خمسة أيام فقط، كما أشارت إلى أن الموعد الأخير لسداد مبلغ الحجز هو يوم الخميس الموافق الخامس من أكتوبر المقبل للعام الميلادي الحالي 2017.