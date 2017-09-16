وزير التموين: انطلاق معرض “أهلا مدارس” الاثنين القادم في 14 محافظة

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اقترب طلاب المراحل التعليمية المختلفة من استقبال العام الدراسي الجديد والذي من المقرر أن ينطلق خلال أيام قليلة من الآن، ومع اقتراب موعده بدأت الاستعدادات والتجهيزات من قبل الأسر المختلفة وأولياء الأمور لشراء كافة المستلزمات الدراسية التي يحتاجها أبنائهم الطلاب، ونظرا لأن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار العديد من السلع والمنتجات المختلفة، وفي إطار تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، أعلنت وزارة التموين عن إطلاق إحدى المعارض الهامة والذي يطلق عليه ” معرض أهلا مدارس”، والذي يتوفر فيه جميع المستلزمات والأدوات الدراسية بتكلفة منخفضة تقل عن التكلفة الموجودة في الأسواق الخارجية التي تشهد حالة من الارتفاع الجنوني في الأسعار.

هذا وقد أكد وزير التموين خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري، أنه بمناسبة اقتراب موعد بداية الدراسة، فإنه قد تم الاتفاق بين الوزارة وممثلي الغرف التجارية على إطلاق هذا المعرض المخصص لبيع جميع المستلزمات الدراسية بهدف توفير احتياجات المواطنين خلال موسم الدراسة بتكلفة منخفضة تتناسب مع الإمكانيات المادية لديهم بما لا يشكل عائقا أمام عملية الشراء ولا سيما محدودي الدخل والفقراء.

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وأشار الوزير خلال تصريحاته التي أدلى بها، أنه من المقرر أن يتم إطلاق هذا المعرض خلال أيام قليلة، وتحديدا في اليوم الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري، ويستمر على مدار خمسة أيام متواصلة لينتهي في اليوم الثاني والعشرون من الشهر ذاته للعام الميلادي الجاري 2017، ومن المنتظر أن يقام هذا المعرض على أرض المعارض.

وفى سياق متصل، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال تصريحاته اليوم، أن معرض أهلا مدارس من المقرر أن ينطلق في أربعة عشر محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية والتي يأتي في مقدمتها محافظة القاهرة، والتي تشهد انطلاق المعرض الرئيسي بها، فيما ينطلق الثلاثة عشر معرضا الآخرين في بعض محافظات الجمهورية ومنها محافظة دمياط والجيزة والشرقية، فضلا عن كلا من محافظات الغربية والدقهلية وأسيوط، إلى جانب محافظات المنيا والفيوم وأخيرا محافظة شمال سيناء، وهذا وينتظر العديد من أولياء الأمور بفارغ الصبر انطلاق هذا المعرض.