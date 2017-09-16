ملخص لأبرز الأحداث التي شهدتها محافظة المنوفية في أسبوع

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شهدت محافظة المنوفية أحداث عديدة على مدار الأسبوع الماضي، والتي كان من أهمها حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة المنوفية والذي انطلق يوم الخميس الماضي بحضور عددا من الشخصيات الهامة والتي يأتي في مقدمتها وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي وآخرون غيرهم، وقد قام الفنان الشاب تامر حسنى بإحياء هذا الحفل المقام تحت رعاية رئيس الجامعة، كما شارك في هذا الحفل المطرب الشاب محمد شاهين أحد نجوم برنامج ستار أكاديمي، ويأتي هذا الحفل بمشاركة ما يقرب من خمسة آلاف طالب وستة وعشرون جامعة آخري.

ومن ضمن الأحداث أيضا، فوز منتخب جامعة المنوفية على منتخب بورسعيد بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات لعبة الكرة الطائرة للبنات، كما أعلنت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن وضع خطة وقائية للتعامل مع الأمراض المعدية تزامنا مع موعد بدء الدراسة، وتتضمن هذه الخطة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالنظافة العامة داخل كافة المنشآت التعليمية المنتشرة على نطاق المحافظة، فضلا عن الإشراف على إجراءات مكافحة العدوى والتأكد من توافر المناخ الملائم للفصول الدراسية من حيث التهوية الجيدة والنظافة، هذا إلى جانب الاهتمام بصحة الطلاب من خلال توقيع الكشف الطبي عليهم.

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ومن ضمن الأحداث كذلك، قيام المئات من أهالي قرية ميت الكرما بأحد مراكز المحافظة بتشييع جثمان أحد شهداء الشرطة وهو النقيب عصام يونس عبد الفتاح والذي راح ضحية الحادث الإرهابي الذي وقع في العريش، وقد أقيمت جنازة عسكرية لشهيد الوطن بحضور مساعد وزير الداخلية وعددا من الشخصيات الأخرى الهامة، كما لقي عامل حتفه خنقا إثر قيامه بمحاولة إطفاء أحد الحرائق التي نشبت في غرفة ملحقة بالمسجد الشرقي الكائن في مركز شبين الكوم بالمحافظة، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق والذي كان سببه ماس كهربائي، ولكن العامل توفي إثر تعرضه للاختناق.

كما شهدت المحافظة واقعة انتحار ترزي، حيث قام بشنق نفسه بحبل داخل غرفته، ويرجع سبب الانتحار إلى مروره بضائقة نفسية، وعلى الفور تم إخطار مدير الأمن بالواقعة وتم تحرير محضر بها وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.