رسميا.. مترو الأنفاق يعلن عن تطبيق نظام التذاكر الملونة لكل فئة من الركاب

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تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018، قام رئيس شركة مترو الأنفاق بإصدار قرارا رسميا اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري، والذي يقتضي بتطبيق نظام التذاكر الملونة بحسب الأسعار، وتأتى هذه الخطوة بهدف التسهيل على الركاب أصحاب التخفيضات بحيث يتم تحديد كل تخفيض بلون محدد مميز له، وكذلك لضمان التيسير على مفتشي المترو فيما يتعلق بمسألة اكتشاف المخالفات ومنع محاولات البعض استغلال هذه التخفيضات.

من جانبه كشف المتحدث الرسمي باسم الشركة خلال تصريحات صحفية له اليوم، عن الأسعار الخاصة بالتذاكر الجديدة والفئات المستهدفة منها، حيث أشار إلى أن التذكرة العادية والتي يصل السعر الخاص بها إلى 2 جنيه، من المقرر أن تكون باللون الأصفر، وبالنسبة للتذاكر فئة 150 قرشا، من المقرر أن يكون اللون الخاص بها هو الأخضر، وهذا النوع من التذاكر مخصص لكلا من العسكريين من رجال الجيش والشرطة وكذلك الصحفيين بموجب كارينه النقابة الخاص بهم، والأطفال من عمر أربعة إلى عشرة سنوات، وأيضا المحاربين القدماء وذلك بموجب الكارنيه الذي يحمله هؤلاء.

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وأضاف، أن التذكرة فئة 150 قرشا والتي تم تخصيصها لكبار السن، فمن المقرر أن يكون اللون الخاص بها هو الوردي، وفيما يتعلق بالتذكرة من فئة خمسون قرشا والتي تم تخصيصها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فمن المقرر أن يكون اللون الخاص بها هو اللون البنى، نافيا في الوقت ذاته ما تردد من أنباء عن زيادة أسعار تذاكر المترو، مؤكدا أن هذه الأخبار المتداولة غير صحيحة ومجرد إشاعات، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق النظام الخاص بالتذاكر الملونة على الأسعار الحالية دون أن يطرأ عليها أي زيادة جديدة.

تجدر الإشارة، إلى أن مترو الأنفاق يعد من أهم وسائل المواصلات التي يقصدها قطاع كبير من الأشخاص ولا سيما الطلاب، نظرا لأن هذه الوسيلة تضمن لهم الانتقال من مكان لآخر في أقل وقت ممكن، وهذا ما يدفع الشركة المصرية لمترو الأنفاق إلى اتخاذ الكثير من الخطوات التي تهدف إلى التيسير على المواطنين، والتي كان آخرها القرار الرسمي الذي إصداره اليوم.