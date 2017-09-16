“مدبولي” يتفقد الممشى السياحي وأبراج مدينة العلمين

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قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بزيارة تفقدية لما تم تنفيذه من الممشى السياحي المقاوم في مدينة العلمين الجديدة، وأطلع أثناء زيارته على أن ما تم تنفيذه من مشروع الممشى السياحي حوالي ستمائة متر منه.

وعقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع في موقع العمل مشروع الممشى السياحي، أعلن فيه الدكتور مصطفى مدبولي تكليف “شركة المقاولون العرب” بانتهاء كيلو متر من الممشى السياحي في إطار الاستعدادات للاحتفال الذي سيتم إقامته في نهاية شهر أكتوبر القادم لعام 2017، حيث سيتم هذا الاحتفال بمناسبة مرور خمسة وسبعين عام على معركة العلمين التاريخية، بالإضافة إلى الاحتفال بتدشين المدينة الجديدة بالعلمين التي تحمل اسم “مدينة العلمين الجديدة”.

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كما قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتفقد موقع تنفيذ الأبراج في مدينة العلمين، وأوضح أن شركات المقاولات قامت بالانتهاء من أعمال الجسات ليتم إنشاء ما يقارب من خمسة عشر برج.

كما اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارة التفقدية لمدينة العلمين اجتماع آخر مع شركات المقاولات المسؤولة عن تنفيذ الأبراج طلب الوزير من المسؤولين عن الشركات العمل على تكثيف أعمال البناء في كافة المواقع، مع العمل على التسليم في التوقيتات التي تم نصت العقود عليها والالتزام بالتوقيت الزمني المحدد قائلا: “عاوز خلايا نحل في مدينة العلمين، ومواقع عمل لا تنام”.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم في الوقت الحالي تشطيب ما يقارب من ألف وتسعمائة وعشرين وحدة سكنية من مشروع “الإسكان المتميز” في مدينة العلمين الجديدة، وأكد الوزير أن أعمال تشطيبات الوحدات السكنية تتم على أعلى مستوى، ليعقب ذلك الانتهاء من التشطيبات قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بطرح هذه الوحدات للحجز.

كما أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الانتهاء من تنفيذ الطريق البديل للطريق الساحلي في مدينة العلمين ليكون بطول حوالي ثمانية وثلاثين كيلومتر ليكون من سيدي عبد الرحمن إلى طريق وادي النطرون في مدينة العلمين وتنفذ هذه المشروع شركة المقاولون العرب، أما بالنسبة لعرض الطريق يصل إلى خمسة حارات في كل اتجاه هذا إلى جانب حارة الخدمة التي تعمل على تشغيله في الوقت الحالي جهات مختصة.