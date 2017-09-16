رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة بداية السنة الهجرية الجديدة 1439

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قام رئيس الوزراء بإصدار قرارا رسميا اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر، باعتبار يوم الخميس القادم والموافق الواحد والعشرين من الشهر الجاري إجازة رسمية لكافة الموظفين والعاملين في الجهات المختلفة الحكومية منها والخاصة وذلك بمناسبة بداية السنة الهجرية الجديدة 1439، حيث صرح المهندس شريف إسماعيل أنه قد تقرر منح جميع العاملين في الوزارات والمحافظات وجميع الشركات سواء التابعة للقطاع العام أو قطاع الأعمال وغيرها من المصالح والهيئات الحكومية الأخرى إجازة رسمية تزامنا مع بداية رأس السنة الهجرية الجديدة.

الجدير بالذكر، أن رئيس هيئة البحوث الفلكية قد قام بالإعلان قي وقت سابق خلال تصريحات صحفية له، عن موعد بداية شهر محرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة، حيث أكد أنه من المقرر أن تكون يوم الخميس المقبل والموافق 21 الشهر الجاري للعام الميلادي 2017، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هلال شهر ذي الحجة سوف يصل إلى التربيع الأخير له في يوم الأربعاء القادم والموافق 20 سبتمبر الجاري وذلك في تمام الساعة الثامنة وخمسة وعشرين دقيقة صباح هذا اليوم، لتعلن بذلك بدء العد التنازلي لانتهاء هذا العام الهجري وبداية شهر محرم الذي يعد أولي أشهر السنة الهجرية الجديدة 1439.

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وأضاف في تصريحاته التي قام بالإدلاء بها مؤخرا عن أن الحسابات الفلكية التي قام علماء الفلك بإجرائها قد كشفت أن شهر ذي الحجة سوف يأتي هذا العام غير مكتمل أي عدتها تسعة وعشرون يوما فقط وليس ثلاثون يوما، لافتا إلى أنه سوف تثبت رؤية أول أشهر السنة الهجرية وهو شهر محرم في اليوم الخاص باستطلاع الرؤية والموافق بيوم الأربعاء القادم 20 سبتمبر، وعليه فإن الموعد الخاص ببداية أول أيام السنة الهجرية الجديد سوف يأتي الخميس 21 سبتمبر.

على الجانب الآخر، كان قد عقد رئيس الوزراء اجتماعا هاما اليوم مع الرئيس السيسي، لبحث عددا من الملفات الهامة والتي يأتي في مقدمتها الاستعدادات التي قامت بها الحكومة لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة الأداء الاقتصادي للدولة وحجم النمو الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، فضلا عن عددا من الموضوعات الأخرى الهامة التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع.