مستشفى دنشال لأمراض الكبد والجهاز الهضمي في الخدمة يوم الثلاثاء القادم

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صرح وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي عن تشغيل مستشفى دنشال التخصصي المتخصصة في أمراض الكبد وأمراض الجهاز الهضمي لتقوم بتقديم الخدمات الصحية بشكل كامل في يوم الثلاثاء القادم ليكون بدء تشغيل المستشفى بالتزامن من احتفالات البحيرة بعيدها القومي.

وأعلن أحمد عماد الدين أن بدء تشغيل مستشفى دنشال التخصصي سيكون بحضور نخبة من المتخصصين في المجال الطبي على أن يتم استقبال جميع الحالات المرضية سواء من محافظة البحيرة أو الأماكن المحيطة بها لتقديم كافة الخدمات الصحية في أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد.

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كما أشار الدكتور أحمد عماد الدين أن المستشفى تحتوي على عيادات متخصصة في أمراض الجهاز الهضمي، وفيروس سي، بالإضافة إلى وجود عيادة رمد، وعيادة أمراض جلدية، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة للمخ والأعصاب كما تحتوي المستشفى على عيادة للأمراض الوراثية وطب الأطفال بالإضافة إلى وجود قسم المسالك البولية.

وقام وزير الصحة والسكان بزيارة تفقدية لجميع أقسام مستشفى دنشال التخصصي وصحبه في الجولة كل من محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده حيث تم إقامة المستشفى على الطريق الزراعي السريع التابع لمركز دمنهور وتفقد جميع أقسام المستشفى وتفقد حجم التجهيزات الطبية في المستشفى ليتم التأكد من جاهزية المستشفى لافتتاحها يوم الثلاثاء المقبل خلال احتفالات المحافظة القومية بأكتوبر المجيدة.

كما أكد الدكتور أحمد عماد الدين أن وزارة الصحة والسكان تسعى إلى الارتقاء بالخدمات الصحية والمنظومة الطبية ككل والعمل على تقديم خدمات طبية لجميع المواطنين المصريين وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للمستشفيات المقامة في المحافظة ليتم تحويلها إلى مركز متخصصة في جميع المجالات الطبية.

والجدير بالذكر أن مستشفى دنشال التخصصي تم تطويرها لتتحول إلى مستشفى متخصص في علاج أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد على العديد من المراحل أما المرحلة الأولى فقد تكلفت حوالي ثلاثة وخمسين مليون جنيه مصري مخصصة للمباني والتجهيزات والإنشاءات، حيث تكون مبنى المستشفى من دور أرضي بالإضافة إلى دورين أخريين يتضمنان تسعة عيادات متخصصة.

وأعلن محافظ البحيرة المهندس نادية عبده أن مستشفى دنشال التخصصي ستعمل على تقديم خدمات طبية متميزة لمواطني خمس محافظات، وصرحت أنه جار العمل على الانتهاء من مستشفى تخصصي جديد في مجال طب الأطفال في مركز أبوحمص.