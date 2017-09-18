وزير التعليم: وجود ثلاث بدائل لنظام الامتحانات تعرف عليهم

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صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تقوم بتبني أرضية جديدة، وهذا من خلال المحتوى بجانب المهارات الخاصة بالمعلمين، وذلك لإحداث تغيير كبير وأكثر تعمقا في المحتوى والمعلمين، وذلك للاستعداد التام للعمل على تطبيق منظومة التعليم الجديدة.

كما قام وزير التربية والتعليم بالتوضيح من خلال الكلمة التي قام بإلقائها في الاحتفالية الخاصة ببدء الدراسة، حيث قال أن من أهداف الوزارة على الوصول بجيل جديد يبتكر طوال الوقت، كما ان هناك بلاد قد قامت بإلغاء الامتحانات بشكل نهائي، ولكن إذا كنا نمشي على نهج الامتحانات نظرا للأعداد الكبيرة المتواجدة فهناك ثلاث بدائل للامتحانات، البديل الأول هو أن يتم عقد امتحانات إلكترونية بشكل كامل، والبديل الثاني وجود مشروعات يتواجد بها لجنة تحكيم، والبديل الثالث أن تكون الاختبارات على الورق ولكن يتم تصحيحها إلكترونيا، حيث أن هناك الكثير من النماذج المبتكرة التي سنقوم بالتوجه إليها بغرض وضع الامتحان كهدف أساسى.

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وأشار الدكتور طارق شوقى على أن ما حدث خلال الفترة القليلة الماضية وبالتحديد خلال الست شهور الماضية، هذا مبشر جدا في الأحداث التي يتم تنسيقها للعمل على تطوير وتغيير المنظومة التعليمية، وخلال شهر سبتمبر لعام 2018 سنقوم يتغيير التقويم المتواجد في الثانوي، وطريقة دخول الطلاب في رياض الأطفال اعتماد على النظام الجديد.

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وفي سياق آخر قد قام الدكتور طارق شوقى بإلقاء كلمة خاصة به في الحفل الختامي لمشروع ” تحدي القراءة العربى” وذلك بالمدينة التعليمية المتواجدة فى السادس من أكتوبر، وأكد من خلالها على أن القراءة نور العقل، وغذاء للروح بالإضافة إلى انها طريقا للمعرفة وتعتبر من متع النفس، حيث أن الإنسان كلما اعتمد على القراءة جعله متسع الأفق وينمي من شخصيته ومن توازن تفكيره.

حيث قال إن جاء اهتمام وزارة التربية والتعليم بهذا المشروع الذي يساعد الطلاب على تحفيزهم على القراءة كما أشار إلى أن تكريم الطلاب الذين فازوا بهذا التحدي يحمل رسالة كبيرة فى أن الوزارة تعمل على تقدير دور القراءة والتي تساعد في بناء شخصية الطلاب، وهذا يغرس حب القراءة عند الطلاب فى كافة المراحل التعليمية المختلفة.

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