أخبار الطقس اليوم الأحد 17/9/2017.. درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر عن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الأحد على أغلب محافظات جمهورية مصر العربية طقس مائل للحرارة وخاصة على مناطق شمال وأن هذا الطقس سوف يمتد حتى يصل إلى مناطق شمال الصعيد على أن يغلب خلال اليوم طقس حار على محافظات جنوب الصعيد وذلك فى ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف مع دخول ساعات الليل.

جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية عن أخر أخبار الطقس اليوم الأحد أنه من المتوقع أن تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية فى ساعات الصباح الباكر وسوف يستمر ذلك على أغلب المناطق المتفرقة وتحديدًا من شمال البلاد، كما يتوقع طبقًا لتصريحات الهيئة أن تظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على كافة السواحل الشمالية وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة.

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد أنه بالنسبة إلي حالة البحر المتوسط فإنه يتوقع أن تكون معتدلة كما يتوقع أن تشهد حركة الموج ارتفاعًا يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، وعن حركة الرياح المتوقعة جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، أما فيما يخص حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة، وعن حركة الموج يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنها سوف تتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف، وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء في بيان هيئة الأرصاد أنه يتوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال ساعات اليوم الأحد على محافظات مصر كالتالى:

القاهرة 24 32

دمياط 24 30

السلوم 20 29

سيوة 21 32

بلطيم 23 30

وسط الدلتا 24 32

الإسكندرية 25 31

مطروح 21 28

بورسعيد 24 31

العريش 23 32

رفح 22 31

رأس سدر 23 33

نخل 19 32

الإسماعيلية 21 32

السويس 22 33

نويبع 27 33

طابا 21 33

شرم الشيخ 27 34

الغردقة 24 35

مرسى علم 27 34

كاترين 17 33

الطور 25 31

الفيوم 25 32

المنيا 21 33

أسيوط 21 34

ابو رماد 24 35

أبوسمبل 25 36

بنى سويف 21 33

سوهاج 24 35

قنا 24 36

الوادى الجديد 23 34

راس حدربة 23 34

الأقصر 23 36

أسوان 25 37

شلاتين 25 36

حلايب 23 33.