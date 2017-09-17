طرح كيلو اللحوم بمنافذ “أمان” التابعة لوزارة الداخلية بـ 88 جنيها لمواجهة الغلاء

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في إطار الجهود التي تقوم بها العديد من الوزارات المصرية لخدمة المواطنين ولا سيما محدودي الدخل، قامت وزارة الداخلية بالإعلان اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، عن طرح كميات كبيرة من اللحوم في منافذ أمان التابعة لها بتكلفة منخفضة تقل عن تلك الموجودة في الأسواق الأخرى، حيث يصل سعر كيلو اللحم في هذه المنافذ إلى ثمانية وثمانون جنيها فقط، يأتي ذلك بهدف محاربة الغلاء وجشع التجار ورفع الأعباء عن المواطنين البسطاء، بخاصة أن سعر اللحم يشهد في الفترة الحالية ارتفاعا كبيرا للغاية بالشكل الذي يعيق نسبة كبيرة من المواطنين عن عملية الشراء لعدم توافر الإمكانيات المادية لديهم.

كان وزير الداخلية قد قام بإصدار توجيهات بتوفير السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنين من خلال منظومة أمان للمواد الغذائية، بهدف تخفيف العبء الواقع على كاهلهم، حيث توفر هذه المنظومة كافة السلع والمواد الغذائية بأنواعها المختلفة بأسعار مناسبة وذلك عبر منافذ بيع ثابتة ومتحركة تجوب محافظات جمهورية مصر العربية المختلفة، والتي تأتي بالتوازي مع ما تقوم بها أجهز الوزارة من جهود لتشديد الرقابة على الأسواق المختلفة وعملية تداول السلع فيها، والتصدى لكافة صور وأشكال الغش الذي يمارسه التجار ولا سيما خلال المواسم، التي تتزايد فيها عمليات الغش التجاري.

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وجرى التوسع في المنافذ التابعة لهذه المنظومة تحت إشراف كلا من مساعد وزير الداخلية ورئيس شركة أمان، حيث وصل العدد الخاص بهذه المنافذ حتى هذه اللحظة إلى سبعمائة منفذ ثابت ومتحرك منتشرا على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية بالكامل، وهى عبارة عن خمسمائة وستة وستون منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، فضلا عن مائة وأربعة وثلاثون منفذا متنقلا، ويتم تطوير هذه المنافذ بصورة مستمرة وعلى نحو دائم بالشكل الذي يمكنها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تجدر الإشارة، إلى أن الوزارات المصرية المختلفة باتت اليوم تنتهج طريق يهدف إلى مساعدة المواطنين وتوفير حياة أفضل لهم من خلال الخدمات المقدمة إليهم، وهذا ما نراه ملموسا على أرض الواقع في الفترة الحالية، فما تقوم به الوزارات من جهود هدفها الأول والأساسي هو رفع المعاناة عن هؤلاء المواطنين البسطاء.