تعرف الشروط الواجب توافرها للخروج علي المعاش المبكر وبعض المميزات التي يحصل عليها العامل

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في الفترة الأخيرة بدأت الحكومة المصري في تعديل مواد المعاش المبكر منذ شهر يوليو الماضي، وكان الهدف الأمثل لتعديل مواد المعاش المبكر هو تخفيض الموظفين العاملين في الدولة من خلال وضع ميزات تمنح لمن يقدم علي طلب الخروج علي المعاش المبكر من العمل، وتنص المادة رقم 181 من قانون الخدمة المدنية أنه” إذا تقدم الموظف إلى إدارة الموارد البشرية في أي مصلحة حكومية أو أي جهة بطلب كتابي برغبته في الخروج علي المعاش المبكر طبقا لأحكام المادة 70 من القانون فإنه يجب إثبات تاريخ الطلب الوارد من الموظف والذي يريد الخروج علي المعاش المبكر وعرضه علي السلطة المختصة لأخذ قرار فيه ويجب أن يكون مشفوعا بمذكرة تفصيلية عن الموظف من واقع الملف الخاص بخدمته في مقر عمله .

ومن أهم المميزات التي وضعتها الحكومة في اللائحة التنفيذية الخاصة بها للخروج علي المعاش المبكر أنه يجب أن لا يقل سن العامل عن 60 سنة، ويستحق الحصول علي المعاش فإن له الحق في العلاوة الخاصة إذا كان متوفر فيه شروط الخروج علي المعاش المبكر وشروط استحقاق المعاش، يجب علي العامل الذي يخرج علي المعاش أن يحصل علي ميزة الترقي للدرجة الأعلى بعائد مادي، تخطر جهة العمل الجهة المنوط بها لصرف معاش هذا العامل وإذا كانت قيمة العلاوة أقل من الزيادة في قيمة المعاش يحصل العامل علي الفرق، يتم إضافة 5 سنوات خدمة الموظف لو تجاوزت المدة الخاصة بـ اشتراكه في التأمين الاجتماعي 20 عام وقد مضى علي عمله في وظيفته أكثر من عام حتي يحصل علي معاشه كامل مثل الخارجين علي المعاش في سن الـ60.

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وبالنسبة إلى شروط الخروج علي المعاش المبكر، يجب أن يتقدم الموظف المؤمن عليه بطلب يفيد رغبته في الخروج علي المعاش المبكر خلال طلب معد خصيصا لهذا الغرض، ويجب تتوافر 20 عام خدمة فعلية علي الأقل في ملف الموظف، ويجب أن تكون مدة الاشتراك الفعلية الخاصة بالموظف يتم سدادها شهريا وبدون الحصول علي أي إجازات بدون أجر مثل الإعارات للدول الخارجية بدون أجر أو خصم مدة التجنيد الإلزامي أو الاستدعاء من القوات المسلحة أو الاستبقاء في القوات المسلحة التي يتم احتسابها من ضمن المدة الخاصة بالتأمين الاجتماعي، يجب ألا يكون الموظف المؤمن عليه خاضعا لتأمين الوفاة والعجز والشيخوخة عند تقديمه طلب المعاش المبكر.