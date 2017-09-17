جمارك القاهرة تعلن عن شروط الحصول على سيارة في مزاد الثلاثاء المقبل

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تستعد الهيئة العامة للخدمات الحكومية لعقد مزادا علنيا لبيع مجموعة من السيارات ذات الأنواع والطرازات المختلفة والبالغ عددها سبعة وتسعون سيارة، ومن المقرر أن يتم انطلاق هذا المزاد يوم الثلاثاء القادم الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري، وتأتي هذه الخطوة بالتعاون من جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وقد قام جمارك السيارات بالكشف عن أنواع السيارات المقرر عرضها في المزاد والتي يأتي في مقدمتها فولكس واجن و شيفروليه و توبيرا فضلا عن أنواع أخرى منها بي إم دبليو وسوزوكى ومرسيدس وغيرها من الطرازات الأخرى المختلفة.

كما تم الإعلان عن الشروط الخاصة بالحصول على سيارات المزاد العلني ومنها، ضرورة قيام المواطن ممن لديه الرغبة في المشاركة بهذا المزاد بشراء كراسة الشروط والتي يصل السعر الخاص بها إلى ثلاثمائة جنيه مصري، وتتم عملية الشراء من المقر الرسمي لهيئة الخدمات الحكومية والموجود في منطقة الدقي بالقاهرة، ومن ضمن الشروط أيضا القيام بسداد المبلغ الخاص بتأمين دخول المزاد والذي تقدر قيمته بعشرة آلاف جنيه مصري، ويتم سداده بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، فضلا عن القيام بسداد نسبة قدرها ثلاثون بالمائة من السعر الخاص ببيع السيارة أثناء الجلسة المنعقدة، على أن يتم سداد التكلفة المتبقية من قيمة السيارة خلال خمسة عشر يوما فقط من تاريخ الجلسة.

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ومن ضمن الشروط المعلن عنها، أن يقوم المتقدم للمزاد بتقديم البطاقة الضريبية كأحد الشروط الأساسية للدخول فيه، وذلك لمن يتقدم لشراء أكثر من سيارة بما لا يزيد عن خمسة سيارات كحد أقصى بالنسبة للتجار، أما بالنسبة للأفراد الذين يتقدموا لشراء سيارة واحدة فقط ففي هذه الحالة يتم الاكتفاء بالبطاقة الشخصية الخاصة بهم كشرط للاشتراك في المزاد، ويحق للمشترك في المزاد أن يقوم باصطحاب أشخاص آخرين ممن تتوافر لديهم الخبرة في مجال السيارات للقيام بعملية المعاينة قبل الشراء، ومن يقع عليه المزاد يتم الترخيص له وفقا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، ولا يتم رد التكلفة الخاصة بكراسة الشروط التي قام المتقدم بشرائها للاشتراك في المزاد، ولكن يتم رد مبلغ تأمين دخول المزاد والمقدر بقيمة عشرة آلاف جنيه مصري وذلك في حالة عدم الشراء.