أخطاء تؤدى لسحب اشتراك مترو الأنفاق من الطلاب.. تعرف عليها

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بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2017/2018 في الجامعات المختلفة، قامت الشركة المصرية لإدارة مترو الانفاق بإطلاق تحذيرات اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري للطلبة الحاملين اشتراكات المترو، حيث حذرتهم من تداول هذه الاشتراكات مع غيرهم من الأشخاص الآخرين، من جانبه صرح مصدر مسئول بالشركة، أنه في حالة ضبط اشتراك يخص طالب ما مع أحد من أفراد أسرته أو أصدقائه أو أقاربه، فهنا سوف يتم على الفور اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.

وأشار خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن أول هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها هو القيام بإلغاء اشتراك الطالب بشكل نهائي، ومنعه من الحصول على أي اشتراك آخر جديد بالمترو، كما انه سوف يتم تحرير محضر بالواقعة ضد كلا من الطالب صاحب الاشتراك ومن يحمل الاشتراك الخاص به أيا كان، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الإجراءات المتخذة تتضمن أيضا فرض غرامة مالية كبيرة والتي قد تصل القيمة الخاصة بها إلى مقدار استخدام الراكب للمترو خلال سنة كاملة، وهذه الغرامة توقع على من تم ضبط الاشتراك بحوزته.

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كما يتعرض هذا الشخص المضبوط بحوزته اشتراك مترو الأنفاق لإلقاء القبض عليه والتحقيق معه، وغيرها من الإجراءات الأخرى المتخذة، والتي يعتبر الهدف الأساسي منها هو الانضباط ولا سيما مع وجود العديد من التجاوزات التي يقوم بها قطاع كبير من الركاب في الفترة الحالية.

على الجانب الآخر، كان المتحدث باسم الشركة قد أعلن خلال تصريحات صحفية له أمس السبت الموافق 16 سبتمبر، عن طرح أربعة فئات التذاكر الخاصة بمترو الأنفاق، والتي تستعد الشركة لتطبيقها بصورة رسمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السعر الخاص بالتذكرة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة سوف يصل إلى خمسون قرشا فقط، لافتا إلى أن الطلاب بإمكانهم عمل اشتراك مترو بعد قيامهم بدفع مبلغ مالي قيمته ثلاثة وثلاثون جنيها مصريا، مؤكدا أن كبار السن سوف يحصلون على تذاكر بسعر يبلغ جنيها ونصف فقط، كما أنه بإمكانهم عمل اشتراك سنوي خاص بهم عقب قيامهم بدفع مبلغ مالي والذي تصل القيمة الخاصة به إلى مائتان جنيه مصري، وفى المقابل فمن المقرر أن يكون لرجال القوات المسلحة والشرطة تذاكر خاصة بهم.