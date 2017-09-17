التعليم تكشف سر قرار تطبيق “تحية العلم” داخل الجامعة

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خرجت تصريحات الدكتور عادل عبد الغفار، والذي يشغل منصب المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، فى أحدث تصريحاته الصحفية مشيرة إلى إن السيد وزير التعليم قد قام مؤخرًا بإجراء جولتين داخل أركان جامعتي عين شمس والقاهرة حيث جرت هذه الزيارات يوم أمس السبت والذي يعد مطلع العام الدراسي الجديد في الجامعات والكليات بوجه عام.

كما أشار إلى أن السيد الوزير خالد عبد الغفار من المقرر له طبقًا لجدول أعماله أن يقوم بإجراء زيارة جديدة ووجهتها سوف تكون جامعة حلوان اليوم الأحد ثم يستأنف سلسلة زياراته للجامعات المصرية إلى جامعة المنيا ثم باقي الجامعات تباعًا في إطار تنفيذ رغبةة سيادته من التأكد من إتمام عملية الانضباط داخل أنحاء الجامعات المصرية بوجه عام في بداية العام الدراسي الجديد 2017.

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وأضاف السيد “عبد الغفار”، فى أحدث تصريحاته الإعلامية والتي قد أجراها معه برنامج “صباح أون”، الذي تم إذاعته علي أحد القنوات الفضائية المصرية أن هناك برنامج خاص يشمل عدد من الزيارات الميدانية الطموحة والذي قد تم إعداده إلى الشباب المصري في مختلف أنحاء الجامعات المصرية الموجودة فى جميع المشروعات القومية والتي تعد أحد البرامج والمشروعات التي تخصصها عدد من الجهات المختلفة داخل الدولة للشباب.

وقد ورد فيما يخص الهدف من وراء هذا الأمر هو الاطلاع على ما يجري من أحداث فى الساحة العامة على أرض الواقع بالإضافة إلى الزيارات المقررة طبقًا للخطة فى العديد من الجهات المختلفة، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية بكل روافدها العلمية حتى يتمكن من خلال هذا المشروع غرس هذه الأنشطة بالإضافة إلى الانتماء داخل نفوس الشباب الجامعي فى مصر بوجه عام بمختلف الطرق.

من جهة أخرى ورد أن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، قد أشار في تصريحاته إلى أن وزارة التعليم العالى قد اعتدت علي مناهجها الموجودة بعدد من المواقع الإلكترونية حتى يتم اعتبارها مرجعية علمية للطلاب، كما تم وضع خطة جديدة من أجل العودة من جديد لدورها والذي يعد منارة ثقافية لتنمية المواهب.