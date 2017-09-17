انفجار هائل فى خط غاز والدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الوضع

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ورد أن محافظة القليوبية قد شهدت انفجار هائل مؤخرًا وقع داخل أحد خطوط الغاز والتي توجد بالقرب من الطريق الدولي للمحافظة وقد ورد أنه انتشرت حالة من الذعر والخوف بين المواطنين بسبب صوت الانفجار القوي وألسنة اللهب الذي ارتفعت بشكل كبير و الدخان الذي غطى سماء المنطقة وعلى الفور تم غلق الطريق الرئيسي وتغيير خط سير السيارات تجنبًا لحدوث جديد وتطورات ناتجة عن هذه النيران كما تم قطع الكهرباء العمومية عن أرجاء المنطقة وتم اتخاذ هذه الإجراءات خوفاً على حياة المواطنين باعتبارها إجراءات وقائية منعًا لحدوث كارثة أكبر.

أعلنت عدد من الصحف والمواقع الإخبارية عن وجود انفجار هائل بخط غاز القليوبية، وقد جاء أن هذا الانفجار قد حدث فى محبس غاز كان يربط بين كلاً من منطقة كفر الجزار و قرية دملو، وقد ترتب على سماع هذا الدوي رعب المواطنين، من جهة اخرى ورد أنه قد تم الدفع بعدد من السيارات التابعة إلى الحماية المدنية بالإضافة إلى إرسال عدد من خبراء المفرقعات إلى موقع الحادث من أجل السيطرة على الوضع الحالي والكشف عن وجود أي مفاجأة جديدة قد تطرأ عليه.

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أعلن أنه قد تم الدفع بعدد 4 سيارات من الإطفاء إلى مقر الحادث فور الإبلاغ عنه لكي يتمكنوا من السيطرة على الحريق بالإضافة إلى محاولة رجال الإطفاء منع امتداد هذه النيران الملتهبة إلى المناطق الأخرى.

من جهة اخرى، ورد فى تصريحات السيد “أمان العصار” والذي يشغل منصب نائب رئيس مدينة بنها، أنه تسعى قوات الحماية المدنية بكل جهد إلى السيطرة على الحادث ومنع النيران إلى التوغل بشكل أكبر فى محيط المكان أو الوصول إلى الأماكن المجاورة بالإضافة إلى سعي المسؤولين إلى إصلاح العطل، وقد جاء أنه سوف يتم إعادة التيار الكهربي إلى محيط المكان بعد الإنتهاء من عملية التصليح والسيطرة على الوضع وذلك خلال ساعات.