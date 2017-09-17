أول مشاركة مصرية بمعرض سياحي روسي منذ عام 2015

Advertisements

صرح السيد كريم محسن القائم بأعمال رئيس اتحاد الغرف السياحية المصري، أن جمهورية مصر العربية سوف تشارك لأول مرة منذ 2015 في المعرض السياحي الروسي ليجران وقد جاء ذلك وفقا لوكالة رويترز للاخبار.

والجدير بالذكر أن كريم محسن قد أضاف قائلا خلال تصريحاته أن الهيئة العامة من أجل تنشيط السياحة سوف تشارك في هذا المعرض لأول مرة منذ أن قامت روسيا بوقف كل الرحلات السياحية لجمهورية مصر العربية منذ بداية شهر نوفمبر من عام 2015.

Advertisements

ومن جانب أخر قام إلهامي الزيات والذي كان يعمل رئيس سابق في الاتحاد الغرف السياحية المصري، بالإشارة إلى أن حضور وزارة السياحة المصرية في هذا المعرض من الممكن أن يتم اعتباره تحرك ايجابي من اجل ان يتم استئناف رحلات روسيا لجمهورية مصر العربية خلال الفترة القادمة.

ويذكر أن الأمر الذي تسبب في هذه الأزمة بين روسا ومصر هو تحطمت طائرة روسية من نوع «إيرباص 321» وكانت تلك الطائرة تابعة لشركة «كوجالي مافيا» ذات الجنسية، وتم تحطم الطائرة الروسية فوق سماء محافظة شمال سيناء المصرية في أواخر عام 2015، وهذا الأمر نتج عنه مقتل حوالي 224 شخصًا كانوا ركاب على متن الطائرة الروسية، ثم بعد هذا الأمر قامت روسيا تعليق كل رحلاتها الجوية مع جمهورية مصر العربية.

وبعد توقيف الرحلات الروسية إلى مصر تم تقدير الخسائر الشهرية التي تعرضت لها جمهورية مصر العربية بعد هذا الحادث بما يقرب من 3.2 مليار جنيه شهريًا وتم تقدير الخسائر سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

والجدير بالذكر أنه في بداية شهر سبتمبر قام مسؤول رسمي في قطاع السياحة بالتصريح قائلا إن ايرادات مصر من القطاع السياحي في أثناء أول سبعة أشهر من العام الحالي، قد ارتفعت بنسبة تقدر بحوالي 170% وبذلك هي تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بنفس الفترة المماثلة لهذه الفترة من 2016.

ومن جهة أخرى قام وزير النقل الروسي بالتصريح في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري بأن الشركات السياحة في روسيا وشركات الطيران سوف تقوم باستئناف الرحلات الجوية الذاهبة إلى مصر في خلال شهر، وسيحدث هذا الأمر مباشرة بعد أن يتم توقيع المرسوم الرسمي الخاص بهذا الأمر.